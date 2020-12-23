В 6 лет её назвали самой красивой девочкой в мире. Как она выглядит сейчас?
Несколько лет назад британские издания признали россиянку Анастасию Князеву самой красивой девочкой в мире. С тех пор прошло три года, как выглядит и чем Анастасия занимается сейчас?
В 2020 году Князевой исполнилось 9 лет. После того, как Анастасию в шесть лет признали самой красивой девочкой, её жизнь стала гораздо насыщеннее. С ребёнком сразу захотели сотрудничать модельные агентства, бренды детской одежды и даже Kia Motors.
Фото: instagram.com/knyazeva_anastasiya_official
В сентябре 2018 года Князева заняла 5 место в списке 50 самых красивых детей мира. А уже в октябре Анастасия стала ведущей детской программы на российском телеканале СТС Kids. В том же месяце и следующем девочка приняла участие в съёмках клипов.
Фото: instagram.com/knyazeva_anastasiya_official
В 2019 году Князевой даже довелось сняться в кино. Сейчас юная модель продолжает вести телепрограммы и сотрудничать с модными брендами. В свободное время она ходит в школу, учится вокалу, занимается с репетитором английским языком.
Фото: instagram.com/knyazeva_anastasiya_official
Фото: instagram.com/knyazeva_anastasiya_official
Фото: instagram.com/knyazeva_anastasiya_official
Фото: instagram.com/knyazeva_anastasiya_official
Фото: instagram.com/knyazeva_anastasiya_official
Кстати, ранее мы рассказывали, как изменилась другая девочка, которая когда-то была признана самой красивой. Как сейчас выглядит французская модель Тилан Блондо – смотрите здесь.