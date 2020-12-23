В 6 лет её назвали самой красивой девочкой в мире. Как она выглядит сейчас?

Несколько лет назад британские издания признали россиянку Анастасию Князеву самой красивой девочкой в мире. С тех пор прошло три года, как выглядит и чем Анастасия занимается сейчас?

В 2020 году Князевой исполнилось 9 лет. После того, как Анастасию в шесть лет признали самой красивой девочкой, её жизнь стала гораздо насыщеннее. С ребёнком сразу захотели сотрудничать модельные агентства, бренды детской одежды и даже Kia Motors.