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Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера

23 декабря 2020 09:23
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Лучший подарок – подарок своими руками, особенно приятно, когда он ароматный и вкусный. Как же красиво оформить главный символ Нового года – имбирное печенье?

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера -1

Татьяна Воронко, кондитер:
Сегодня мы украсим имбирное печенье, и у нас получится вот такой набор.

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера -4

Сейчас мы разукрасим имбирное печенье, которое мы заранее уже испекли. Украшать мы будем белковой глазурью, купить ее можно в любом кондитерском магазине либо приготовить самостоятельно. Рецепт можно найти в интернете.

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера -7

Для контура глазурь нужна будет погуще, чтобы не растекалась. Мы густой глазурью проведем контур: от линии до линии. 

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера -10

Потом воспользуемся заливкой. Круговыми движениями распределяем ее полностью по самому прянику, так как глазурь жидкая, она быстро не застывает.

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера -13

Вероника Макаревич:
Из чего состоит эта глазурь?

Татьяна Воронко:
Яичный белок и сахарная пудра.

Сама глазурь сохнет где-то 6-8 часов. Для ускорения процесса можно воспользоваться духовкой. Ставим пряники на 5-15 минут при 50 градусах на конвекцию. У кого конвекции нет, можно просто приоткрыть духовку и оставить так, чтобы она подсыхала, потому что глазурь может треснуть при застывании и будет некрасиво. Печенье нужно брать аккуратно с двух сторон для того, чтобы эта глазурь никуда не утекла.

Мы отправляем наше имбирное печенье в духовку, оно немного подсушится, а мы приступим к елочке.

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера -16

Украшаем елочку съедобной посыпкой.

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера -19

Когда глазурь подсохла, можно работать дальше, а елочки отправляем подсушиться. Контуром обводим вверх и заливаем его.

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера -22

Так как у нас варежки будут сверху мохнатые, делаем такие движения. Можно воспользоваться еще одним способом: посыпать обычным белым мелким сахаром сверху, но варежка должна быть обязательно сухой.

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера -25

Мы каждый пряник запакуем в такой пакетик, он сохранит свежесть пряника, и он не высохнет.

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера -28

Наше имбирное печенье готово. У нас получился красивый набор, он порадует ваших друзей и близких.

# Кондитерские изделия # калейдоскоп # Вероника Макаревич # Татьяна Воронко # Фотофакт # Подарки

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