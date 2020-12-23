Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера

Вероника Макаревич, корреспондент:
Лучший подарок – подарок своими руками, особенно приятно, когда он ароматный и вкусный. Как же красиво оформить главный символ Нового года – имбирное печенье?
Вероника Макаревич, корреспондент:
Лучший подарок – подарок своими руками, особенно приятно, когда он ароматный и вкусный. Как же красиво оформить главный символ Нового года – имбирное печенье?
Татьяна Воронко, кондитер:
Сегодня мы украсим имбирное печенье, и у нас получится вот такой набор.
Сейчас мы разукрасим имбирное печенье, которое мы заранее уже испекли. Украшать мы будем белковой глазурью, купить ее можно в любом кондитерском магазине либо приготовить самостоятельно. Рецепт можно найти в интернете.
Для контура глазурь нужна будет погуще, чтобы не растекалась. Мы густой глазурью проведем контур: от линии до линии.
Потом воспользуемся заливкой. Круговыми движениями распределяем ее полностью по самому прянику, так как глазурь жидкая, она быстро не застывает.
Вероника Макаревич:
Из чего состоит эта глазурь?
Татьяна Воронко:
Яичный белок и сахарная пудра.
Сама глазурь сохнет где-то 6-8 часов. Для ускорения процесса можно воспользоваться духовкой. Ставим пряники на 5-15 минут при 50 градусах на конвекцию. У кого конвекции нет, можно просто приоткрыть духовку и оставить так, чтобы она подсыхала, потому что глазурь может треснуть при застывании и будет некрасиво. Печенье нужно брать аккуратно с двух сторон для того, чтобы эта глазурь никуда не утекла.
Мы отправляем наше имбирное печенье в духовку, оно немного подсушится, а мы приступим к елочке.
Украшаем елочку съедобной посыпкой.
Когда глазурь подсохла, можно работать дальше, а елочки отправляем подсушиться. Контуром обводим вверх и заливаем его.
Так как у нас варежки будут сверху мохнатые, делаем такие движения. Можно воспользоваться еще одним способом: посыпать обычным белым мелким сахаром сверху, но варежка должна быть обязательно сухой.
Мы каждый пряник запакуем в такой пакетик, он сохранит свежесть пряника, и он не высохнет.
Наше имбирное печенье готово. У нас получился красивый набор, он порадует ваших друзей и близких.