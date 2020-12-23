Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера

Вероника Макаревич, корреспондент: Лучший подарок – подарок своими руками, особенно приятно, когда он ароматный и вкусный. Как же красиво оформить главный символ Нового года – имбирное печенье?

Татьяна Воронко, кондитер: Сегодня мы украсим имбирное печенье, и у нас получится вот такой набор.

Сейчас мы разукрасим имбирное печенье, которое мы заранее уже испекли. Украшать мы будем белковой глазурью, купить ее можно в любом кондитерском магазине либо приготовить самостоятельно. Рецепт можно найти в интернете.

Для контура глазурь нужна будет погуще, чтобы не растекалась. Мы густой глазурью проведем контур: от линии до линии.

Потом воспользуемся заливкой. Круговыми движениями распределяем ее полностью по самому прянику, так как глазурь жидкая, она быстро не застывает.

Вероника Макаревич:

Из чего состоит эта глазурь?

Татьяна Воронко:

Яичный белок и сахарная пудра.

Сама глазурь сохнет где-то 6-8 часов. Для ускорения процесса можно воспользоваться духовкой. Ставим пряники на 5-15 минут при 50 градусах на конвекцию. У кого конвекции нет, можно просто приоткрыть духовку и оставить так, чтобы она подсыхала, потому что глазурь может треснуть при застывании и будет некрасиво. Печенье нужно брать аккуратно с двух сторон для того, чтобы эта глазурь никуда не утекла.

Мы отправляем наше имбирное печенье в духовку, оно немного подсушится, а мы приступим к елочке.