Китайский гороскоп для всех знаков. Чем порадует год белого металлического Быка?

Год 2020 подходит к концу. Поскольку белая металлическая Крыса не очень порадовала людей, многие с нетерпением ожидают, когда високосный год закончится. 2021-й пройдёт под покровительством белого металлического Быка. Зверь этот считается добродушным, но упрямым и суровым, готовым идти напролом. Чего ожидать людям, согласно китайскому гороскопу? Давайте выясним.

Фото: deviantart.com/insomnievargho

Крыса или Мышь Рождённым под знаком Крысы 2020-й должен был принести удачу, но, похоже, что-то пошло не так. В будущем году ситуация должна улучшиться. Крысы получат много возможностей для реализации своих проектов, удача будет сопровождать как на работе, так и в плане получения весьма перспективных знакомств. Однако и опасности тоже есть: чрезмерное напряжение может ослабить здоровье, а излишняя нетерпеливость может привести к проблемам в отношениях. В общем, лучше действовать спокойно и обдумывать свои поступки, тогда фортуна окажется на вашей стороне. Бык Для рождённых в год Быка 2021-й приготовил всё самое лучшее. Пора сделать всё то, что откладывалось на потом, попробовать всё, что хотелось. И, конечно, нужно повеселиться как следует, ведь следующий раз такой благоприятный год наступит только через 12 лет. Несмотря на всё это, важно помнить известную пословицу: «Под лежачий камень вода не течёт». Поэтому каким бы ни был благоприятным год, если Быки будут бездействовать и жить по принципу «дом – работа», то шансы на то, что произойдёт нечто интересное, будут стремиться к нулю. В общем, дайте году возможность порадовать вас, хотя бы прогуляйтесь тёплым вечерком, чтобы была вероятность встретить девушку (юношу) мечты и разок сыграйте в какую-нибудь лотерею, может, удача улыбнётся вам. Тигр Для представителей данного знака основные плюшки припасены на 2022 год, но и этот пройдёт вполне неплохо. Для энергичных Тигров год Быка может показаться несколько вялым, не слишком богатым на события, но тут всё в руках самих Тигров. На работе иногда придётся поработать усиленно, но вполне возможно, что это будет только в радость, ведь иногда хочется выложиться на полную, чтобы похвалить себя и потом как следует отдохнуть. Не обойдётся и без дней, когда единственным желанием будет лечь в тёплую кроватку, укрыться одеялом и спрятаться от этого холодного мира, но это пройдёт. Помните, что вы рождены под знаком одного из самых могущественных хищников, вам всё по плечу.

Фото: instagram.com/angel_sergeeva.art

Кролик или Кот Кролики могут вздохнуть с облегчением. 2020 год был богат на события, как хорошие, так и не очень. Теперь же будет время отдохнуть, навести в жизни порядок и подумать, что делать дальше. Впрочем, долго скучать не получится, уже весной начнут поступать самые разные предложения, кто-то позовёт на свидание, а кто-то предложит поучаствовать в занимательном проекте. Поэтому год обещает быть непредсказуемым. Кстати, Бык будет покровительствовать Кролику в сфере образования, так что если вы давно хотели научиться вырезать фигурки из дерева или изъясняться на французском, то время пришло. Дракон Для Драконов 2021 год будет выглядеть как синусоида, проще говоря, будут и невероятно классные моменты, и довольно грустные. Поэтому представителям данного знака следует в хорошие минуты не только радоваться, но и заранее готовиться к плохим, чтобы смягчить их. Когда придёт чёрная полоса, помните, она временная, дальше будет лучше, а потом – намного лучше. В 2021 году неплохие возможности откроются в плане работы, если Драконы направят всю свою энергию в это русло. Однако семейным представителям данного знака не стоит забывать и про близких людей, ведь им тоже нужно внимание. Змея Весь 2021 год для Змей можно описать одной фразой: «Пришло время творить!» Вопрос, что именно творить? Можно организовать вечеринку на 200 персон, придумать гениальный слоган для рекламной кампании, основать свою компанию, изобрести устройство для телепорта. И, конечно, можно натворить такого, что потом за голову придётся хвататься. Но что бы ни случилось, год получится ярким и, преимущественно, весёлым. А чтобы здоровье не подкачало, сходите на массаж, попарьтесь в баньке и позанимайтесь йогой. Что касается личностных отношений, то сотрудничество с другими людьми может принести существенную выгоду, но раскрывать все свои карты сразу – не советуется, всё-таки не все достойны доверия.

Фото: deviantart.com/gaudibuendia

Лошадь Наиболее интересным 2021 год окажется для тех Лошадей, которые каким-либо образом связаны со сферой образования. Появится вдохновение для научных работ, могут предложить командировку для повышения квалификации и многое другое. Впрочем, придётся огорчить преподавателей – школьники и студенты останутся прежними, увы, не станут идеальными. Год Быка хорош для разных начинаний, не все они будут успешными, но некоторые проекты или какое-нибудь хобби могут стать для Лошадей настоящим открытием. В плане отношений у свободных представителей данного знака существенных подвижек не наблюдается. Шансы встретить вторую половинку, конечно, есть, но они небольшие. А вот у семейных Лошадей всё будет гладко. Овца или Коза Овцам в 2021 году следует проявить осторожность. Если затевались какие-то рискованные мероприятия, то лучше их всё-таки отложить на следующий год. Впрочем, если вы – мастер скалолаз или парашютист с опытом в тысячу прыжков, кто сможет помешать вам заниматься любимым делом? Но если вы думаете, что без рискованных затей ваше сердечко не будет трепетать, то вы ошибаетесь. Этот год удачен для романтических отношений, так что совместные прогулки под звёздным небом, ужин при свечах и написанное на снегу имя гарантированы. В плане финансов особых перемен не ожидается, выигрыш в лотерею маловероятен, но и голодать не придётся. Обезьяна Для Обезьян 2021 год будет весьма интересным, если только они не станут лениться. Начнём сразу с главного минуса этого года – надоедливые люди. Обезьян будут просить о помощи в самых разных ситуациях: от «подскажите, пожалуйста, время» до «вы наш герой, который должен спасти весь мир». Помогать или нет – выбор за вами. В остальном год будет удачным: на работе никаких потрясений, возможен даже карьерный рост, дома всё благополучно, приятные знакомства, со здоровьем тоже всё хорошо. Если вдруг Обезьяны почувствуют, что какие-то события или люди тянут их назад, то лучше им разобраться с этой ситуацией и оставить прошлое в прошлом, чтобы открыть для себя новые и интересные возможности будущего.

Фото: instagram.com/milavaliushko

Петух Для Петухов 2021-й будет удачен в финансовом плане. Не то, чтобы все рождённые под этим знаком массово разбогатеют, но кто-то получит премию, кто-то – найдёт подработку, кому-то достанется наследство. В общем, год Быка в плане финансов будет лучше, чем предыдущие несколько лет. Несмотря на это, в плане межличностных отношений не всё будет гладко, временами будет хотеться отправить кого-нибудь в лес за ягодами и попросить не возвращаться. Однако не торопитесь, не всегда такой способ решения проблемы самый верный. Ближе к концу года многие ранее принятые решению принесут результаты. И чем больше усилий было приложено, тем выше может оказаться награда. Собака Для Собак год Быка в основном будет средненьким, каких-то серьёзных потрясений не ожидается, как и невероятно удачных возможностей. Это тот самый год, когда можно просто насладиться спокойствием: вкусно есть, смотреть сериалы, беседовать с коллегами за чашечкой кофе и играть с друзьями в гольф. Если есть желание начать своё дело, что же, можете попробовать, каких-то ужасных сложностей не будет, но, опять же, и особого везения не ждите. Дома у семейных Собак всё будет спокойно, а свободные представители данного знака могут встретить интересных кандидатов на роль второй половинки, но вероятность этого не слишком высока. Кабан или Свинья Для Кабанов 2021-й будет довольно необычным. С одной стороны, это год, когда многие предыдущие проекты уже можно будет завершить и насладиться результатом, а с другой стороны – пора начинать что-то новенькое и, возможно, даже переосмыслить свою жизнь. Не получается что-то в отношениях? Поговорите серьёзно с партнёром и решите, хотите ли вы спасти эти отношения или лучше разойтись и не мучить друг друга. Есть свободные средства? Отличная возможность вложить их, только не следует забывать об осторожности и вестись на уловки мошенников. Сомневаетесь в себе? Самое время помедитировать, научиться делать новое физическое упражнение или попробовать себя в волонтёрстве, чтобы ощутить собственную значимость для мира и обрести внутреннюю гармонию. И если жизнь даёт возможность – лучше ей воспользоваться, даже если неизвестность пугает.

Фото: deviantart.com/deskridge