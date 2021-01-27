Семья хотела купить новый дом, но им не хватало денег. Ситуацию спасло письмо маленькой дочери

Семья несколько месяцев снимала жильё в новом городе, а затем решила купить себе дом. Несмотря на проблемы с деньгами, всё получилось. И за это стоит благодарить дочку. Как сообщает 9 News, семья Тузель переехала в австралийский город Уогга-Уогга. Шесть месяцев супруги снимали жильё и определялись, хотят ли там жить. В итоге семье всё понравилось, поэтому они решили купить себе дом.

Фото: 9 News

Но когда супруги начали узнавать цены, оказалось, что жильё сильно подорожало. Семья десять раз присматривалась к разным домам, но каждый раз приобрести жильё не получалось. Наконец, семья нашла ещё один дом, который очень понравился не только супругам, но и их дочерям – 10-летней Эбигейл и 8-летней Джемайме. Эбигейл решила помочь родителям своими карманными деньгами. Она написала записку и приложила к ней 11.75 австралийских долларов (9 долларов США).

Фото: 9 News

«Дорогие мама и папа, это деньги на дом и другие вещи, если вы захотите. Не надо мне их возвращать – теперь они ваши», – говорилось в письме. Растроганная мама девочки приложила эту записку к прочим документам, которые отправила агенту по недвижимости. Специалист тоже оказалась впечатлительным человеком, она расплакалась и отправила записку вместе с документами продавцу. После этого прошло несколько дней. Семья начала думать, что с запиской они поступили очень непредусмотрительно. На самом же деле это был выигрышный ход. Агент позвонила супругам и сообщила, что продавцы дома были тронуты запиской. Несмотря на то, что у них было более выгодное предложение, они решили продать дом именно семье Тузель.

Фото: 9 News