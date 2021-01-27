Какие зимние развлечения выбирают белорусы и как нужно одеваться, чтобы не замёрзнуть

Нынешняя зима без преувеличения претендует на звание самой снежной и морозной. Белорусы, соскучившись по такому январю, тут же поспешили достать с балконов запылившиеся санки и «ватрушки» и гурьбой вывалили на улицы. Кто-то и вовсе стал на лыжи или сноуборд. Однако бесспорным фаворитом зимнего отдыха по-прежнему остаются коньки. Всего в Минске более двадцати площадок для катания. Однако прежде чем выходить на ледовую арену, нелишним будет задуматься о дресс-коде. Какие зимние развлечения выбирают белорусы и как нужно одеваться, чтобы не замерзнуть, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Казаков, тренер по фигурному катанию, чемпион Республики Беларусь по фигурному катанию:

Если вы пришли целенаправленно покататься, отдохнуть, вы знаете, что вы будете падать, лучше надеть спортивную, ту, которую не жалко.

Не менее основательно следует подготовиться и к походу на горку. Прокатиться с ветерком сегодня можно в Сухарево, Курасовщине, Юго-Западе, Малиновке, Каменной горке. Однако даже если сам спуск находится в безопасном месте, серьезную угрозу представляют тюбинги. Они весьма травматичны и даже опасны для жизни. «Снежная ватрушка» набирает высокую скорость и легко переворачивается при любой неровности на склоне. Как итог – переломы, черепно-мозговые травмы и даже летальный исход. Специалисты рекомендуют не отпускать детей кататься одних и выбирать горки без деревьев поблизости.

Леонид Кравчук, начальник отдела маркетинга горнолыжного спортивного комплекса:

Одним из самых главных правил техники безопасности является состояние алкогольного и наркотического опьянения, то есть мы не допускаем таких лиц к прокату ни на тюбинговой трассе, ни на горнолыжной, тем более на сноубордах. А также есть определенные правила техники безопасности нахождения на подъемнике либо на склоне. В обязательном порядке мы рекомендуем брать шлем, прокатные очки, а также иметь перчатки ввиду высокой минусовой температуры. Все это оборудование защищает вас от падения либо других травм на склоне.

Хит сезона – лыжи. Сильные крещенские морозы не стали помехой для белорусов – на горнолыжных курортах был аншлаг. Днем собираются целыми семьями. Ночные трассы более свободные – их выбирают настоящие ценители скорости и экстрима.

Леонид Кравчук:

Белорусы умеют кататься на сноуборде – это факт. Этот год показывает и говорит о том, что огромное количество людей любят этот вид спорта – не только сноуборды, но и лыжи. А сколько людей каталось на тюбинге в эти рождественские выходные у нас на трассах. Сумасшедшие очереди просто.

Новичкам первые пару раз лучше проехать с инструктором. Видеоуроки, увы, не так эффективны. Что касается гардероба, о нем стоит позаботиться самостоятельно. Теплые дутые брюки и непродаваемую куртку следует подыскать заранее, на прокат они не выдаются. Зато обувь, шлем и очки можно взять в аренду.

Андрей Помозов, заведующий прокатом:

Самые маленькие у нас размеры используются от 26 – это детские размеры. Ботинки хорошие, очень теплые, внутри обычный мех. Самый большой размер – 49 – тоже пользуется спросом. Даже звонят по телефону, чтобы заказать эти размеры.