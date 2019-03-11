Прямой эфир

В Азербайджане предложили перед вступлением в брак проверять пары на психологическую совместимость

11 марта 2019 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Азербайджане. С такой инициативой выступила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджане предложили перед вступлением в брак проверять пары на психологическую совместимость-1

По словам Хиджран Гусейновой, несовпадение характеров часто приводит к разрыву, а изучение психологической совместимости партнеров перед заключением брака поможет значительно сократить количество разводов.

В Азербайджане предложили перед вступлением в брак проверять пары на психологическую совместимость-4

В связи с этим госкомитет призывает создать институт семейного психолога и принять необходимые меры, чтобы граждане широко пользовались этой услугой.

# Брак и семья # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бандиты украли два десятка пассажиров автобуса в Мексике
11 марта 2019 09:57

Бандиты украли два десятка пассажиров автобуса в Мексике

Энергетический кризис в Венесуэле: занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы
11 марта 2019 09:55

Энергетический кризис в Венесуэле: занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы

Тереза Мэй может покинуть пост уже 13 марта
11 марта 2019 09:47

Тереза Мэй может покинуть пост уже 13 марта