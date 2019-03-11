В Азербайджане предложили перед вступлением в брак проверять пары на психологическую совместимость

Новости Азербайджане. С такой инициативой выступила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Азербайджане. С такой инициативой выступила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам Хиджран Гусейновой, несовпадение характеров часто приводит к разрыву, а изучение психологической совместимости партнеров перед заключением брака поможет значительно сократить количество разводов.
В связи с этим госкомитет призывает создать институт семейного психолога и принять необходимые меры, чтобы граждане широко пользовались этой услугой.