«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя
Первая серия телесериала «Каменская» вышла в 2000 году. Зрителям сразу понравилась Елена Яковлева в роли Анастасии Каменской, майора милиции. Неравнодушной публика осталась и к Сергею Никоненко, Дмитрию Нагиеву, Андрею Ильину. Сериал снят по романам Александры Марининой. Зрители с азартом следили за приключениями следователей. Мы узнали, как сложилась судьба актеров после съемок.
1. Елена Яковлева (Анастасия Каменская)
Елене Яковлевой досталась главная роль сериала. В Анастасии Каменской зрители видели сильную женщину, которая удивляла многих стойкостью и справедливостью. Яковлева поступила в ГИТИС с первой попытки. А после того, как окончила ВУЗ, была принята в один из ведущих театров – «Современник». Женщина отслужила там 27 лет, в 2011 решила уйти. Сейчас актриса активно снимается в кино и сериалах, каждый год выходят картины с ее участием.
Фото: instagram.com/asya_kamenskaya
Фото: instagram.com/my_soul_akk
2. Андрей Ильин (Алексей Чистяков)
Ильин еще в школьные годы понял, что профессия актера – это его судьба. Он окончил театральное училище, а затем поступил на театральный факультет Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витола. На данный момент актер не завершил карьеру и продолжает сниматься в кино и сериалах. Последняя работа с его участием вышла в 2018 и называется «Убийства по пятницам».
Фото: instagram.com/oursklif
Фото: instagram.com/regrertgrgtrtg
3. Сергей Гармаш (Юрий Коротков)
В сериале Гармаш сыграл находчивого коллегу Анастасии, майора Юрия Короткова. Актер исполнил больше сотни ролей в фильмах. В 2004 получил почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2006 – звание «Народный артист Российской Федерации». Также Сергей Гармаш занимается озвучиванием, имеет опыт съемок в рекламе.
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Фото: instagram.com/yanchenkonatali1965
Фото: kino-teatr.ru
4. Дмитрий Нагиев (Михаил Лесников)
В телесериале Нагиеву досталась роль капитана Лесникова. За годы съемок Дмитрий почти не изменился. Актер и сегодня очень популярен, каждый год его приглашают играть в кино и сериалах. Также Нагиев снимается в клипах.
Фото: instagram.com/nagiev.universal
5. Сергей Никоненко (Виктор Гордеев)
Актер сыграл начальника управления уголовного розыска. В сериале у Гордеева и Каменской сложились дружеские отношения, кстати, так было и в реальной жизни. Сейчас актеру 78 лет, но он продолжает сниматься.
Фото: kino-teatr.ru
6. Борис Невзоров (Константин Ольшанский)
Актер запомнился в роли харизматичного следователя Константина Ольшанского. Невзоров после выхода сериала стал еще популярнее, пробовал себя даже в роли режиссера. В настоящее время актер продолжает сниматься в фильмах, играть в театре, преподавать в ГИТИСЕ.
Фото: kino-teatr.ru
7. Дмитрий Харатьян (Александр Каменский)
Дмитрий сыграл роль сводного брата главной героини, Александра. Актера часто приглашают на съемки. В 2005 Харатьян стал президентом Фестиваля визуальных искусств в детском оздоровительном центре «Орлёнок», а в 2013 открыл театральную студию «Школа гардемаринов».
Фото: instagram.com/go26.ru