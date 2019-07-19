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«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя

19 июля 2019 11:19
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Первая серия телесериала «Каменская» вышла в 2000 году. Зрителям сразу понравилась Елена Яковлева в роли Анастасии Каменской, майора милиции. Неравнодушной публика осталась и к Сергею Никоненко, Дмитрию Нагиеву, Андрею Ильину. Сериал снят по романам Александры Марининой. Зрители с азартом следили за приключениями следователей. Мы узнали, как сложилась судьба актеров после съемок.

1. Елена Яковлева (Анастасия Каменская)

Елене Яковлевой досталась главная роль сериала. В Анастасии Каменской зрители видели сильную женщину, которая удивляла многих стойкостью и справедливостью. Яковлева поступила в ГИТИС с первой попытки. А после того, как окончила ВУЗ, была принята в один из ведущих театров – «Современник». Женщина отслужила там 27 лет, в 2011 решила уйти. Сейчас актриса активно снимается в кино и сериалах, каждый год выходят картины с ее участием.

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -1

Фото: instagram.com/asya_kamenskaya

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -3

Фото: instagram.com/my_soul_akk

2. Андрей Ильин (Алексей Чистяков)

Ильин еще в школьные годы понял, что профессия актера – это его судьба. Он окончил театральное училище, а затем поступил на театральный факультет Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витола. На данный момент актер не завершил карьеру и продолжает сниматься в кино и сериалах. Последняя работа с его участием вышла в 2018 и называется «Убийства по пятницам».

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -5

Фото: instagram.com/oursklif

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -7

Фото: instagram.com/regrertgrgtrtg

3. Сергей Гармаш (Юрий Коротков)

В сериале Гармаш сыграл находчивого коллегу Анастасии, майора Юрия Короткова. Актер исполнил больше сотни ролей в фильмах. В 2004 получил почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2006 – звание «Народный артист Российской Федерации». Также Сергей Гармаш занимается озвучиванием, имеет опыт съемок в рекламе.

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«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -9

Фото: instagram.com/yanchenkonatali1965

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -11

Фото: kino-teatr.ru

4. Дмитрий Нагиев (Михаил Лесников)

В телесериале Нагиеву досталась роль капитана Лесникова. За годы съемок Дмитрий почти не изменился. Актер и сегодня очень популярен, каждый год его приглашают играть в кино и сериалах. Также Нагиев снимается в клипах.

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -13

Фото: kino-teatr.ru

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -15

Фото: instagram.com/nagiev.universal

5. Сергей Никоненко (Виктор Гордеев)

Актер сыграл начальника управления уголовного розыска. В сериале у Гордеева и Каменской сложились дружеские отношения, кстати, так было и в реальной жизни. Сейчас актеру 78 лет, но он продолжает сниматься.

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -17

Фото: kino-teatr.ru

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -19

Фото: kino-teatr.ru

6. Борис Невзоров (Константин Ольшанский)

Актер запомнился в роли харизматичного следователя Константина Ольшанского. Невзоров после выхода сериала стал еще популярнее, пробовал себя даже в роли режиссера. В настоящее время актер продолжает сниматься в фильмах, играть в театре, преподавать в ГИТИСЕ.

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -21

Фото: kino-teatr.ru

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -23

Фото: kino-teatr.ru

7. Дмитрий Харатьян (Александр Каменский)

Дмитрий сыграл роль сводного брата главной героини, Александра. Актера часто приглашают на съемки. В 2005 Харатьян стал президентом Фестиваля визуальных искусств в детском оздоровительном центре «Орлёнок», а в 2013 открыл театральную студию «Школа гардемаринов».

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -25

Фото: kino-teatr.ru

«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя -27

Фото: instagram.com/go26.ru

# Звезды # калейдоскоп

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