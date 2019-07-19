«Каменская». Как выглядят актёры сериала 20 лет спустя

Первая серия телесериала «Каменская» вышла в 2000 году. Зрителям сразу понравилась Елена Яковлева в роли Анастасии Каменской, майора милиции. Неравнодушной публика осталась и к Сергею Никоненко, Дмитрию Нагиеву, Андрею Ильину. Сериал снят по романам Александры Марининой. Зрители с азартом следили за приключениями следователей. Мы узнали, как сложилась судьба актеров после съемок.

1. Елена Яковлева (Анастасия Каменская)

Елене Яковлевой досталась главная роль сериала. В Анастасии Каменской зрители видели сильную женщину, которая удивляла многих стойкостью и справедливостью. Яковлева поступила в ГИТИС с первой попытки. А после того, как окончила ВУЗ, была принята в один из ведущих театров – «Современник». Женщина отслужила там 27 лет, в 2011 решила уйти. Сейчас актриса активно снимается в кино и сериалах, каждый год выходят картины с ее участием.