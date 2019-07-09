Обязанности в семье: что делать, если весь быт держится только на вас?

Распределение домашних обязанностей – та тема, которая возникает в каждой семье. Все слышали, что мужчина должен обеспечивать семью, а женщина следить за уютом, готовить обед. Именно так было несколько веков назад, но времена сильно изменились, женщины тоже начали зарабатывать деньги и строить карьеру. Свободное время у пары есть по выходным, а в рабочие дни никто не хочет заниматься бытом в одиночку. Мы собрали советы, которые помогут распределить домашние обязанности, не доводя ситуацию до конфликта.

1. Обсудите проблему

Поговорите о проблеме в кругу семьи. Расскажите супругу, чем вы любите заниматься, а чем не очень. Может, вы любите гладить белье или протирать пыль, а ваш муж любит готовить. Договоритесь, чтобы каждому досталось то дело, которое не раздражает и хоть немного нравится. Можно составить расписание домашних дел, опираясь на рабочий график.

2. В этом доме так заведено

Если вы выросли в доме, где было много семейных традиций, то вам может быть сложно перенести их в свою собственную семью. Супругу может не понравиться уклад жизни, к которому вы привыкли. Поэтому подумайте над созданием новых правил и традиций, которые будут устраивать и вас, и вашу вторую половинку.

3. Половая дискредитация

Обязанности уже давно не делятся на только мужские и только женские. Не думайте, что если вы женщина, то просто обязаны готовить каждый день. Многие мужчины, кстати, любят готовить, и у них это хорошо получается. А женщина может сама без особого труда, например, вкрутить лампочку.

4. Дети

Ребенок может стать хорошим помощником по хозяйству. Такой опыт пойдет ему только на пользу: во взрослой жизни он уже будет уметь решать бытовые проблемы. Продумайте, какие задания можете поручить детям, чтобы маленький помощник мог с ними справиться и не нанести вреда.