А вы правильно дрессируете своего питомца? 5 частых ошибок при воспитании собак

Собака – это не только друг человека, но и определённая ответственность. Чтобы ваш питомец рос воспитанным и счастливым, мы расскажем об ошибках, которые нельзя допускать при дрессировке домашних любимцев.

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Чрезмерная суровость Некоторые хотят, чтобы их пёс за короткий промежуток времени выучил определённую команду. Но когда у животного не получается выполнить данную задачу, то кто-то пытается его «проучить» физической силой. Такого делать категорически нельзя. Тогда у питомца не будет никакого желания слушаться своего хозяина, также зверёк может стать более жестоким, что только усугубит ситуацию.

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Время занятий Во время дрессировки важно понимать, что для усвоения новой команды необходимо время. Однако не стоит переутомлять питомца. Тренировки щенка не должны быть дольше 20 минут. Это оптимальное время, за которое собака ещё не устанет. При воспитании питомца важно понимать, что главное – это регулярность. Поэтому необходимо заниматься каждый день, а не стараться заставить пса выучить новый трюк за один день.

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Слишком частое повторение команды После того как вы произнесли команду, надо дать время питомцу, чтобы он понял, что вы от него хотите. Если вы многократно будете повторять одно и то же слово, это не ускорить процесс, а только может его замедлить. Собака может не справляться с поставленной задачей из-за некомфортной обстановки. Важно отрабатывать команду в разных местах, чтобы ваш пёс был приспособлен к любым условиям. Нужно понимать, что если питомец не может выполнить трюк после разовой просьбы хозяина, значит, эта команда ещё не усвоена.

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Игнорирование особенностей характера собаки Каждая собака уникальна, поэтому при дрессировке важно учитывать её темперамент. Например, ретриверы очень общительные, поэтому могут находиться в окружении большого количества людей и других животных, но сиба-ину – полная противоположность. Именно поэтому при воспитании своего питомца надо понимать особенности его характера. Если вы будете знать, какой вид обучение для собаки самый комфортный, то и процесс пойдёт намного быстрее.

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Большое количество лакомства За правильно выполненную команду питомца необходимо поощрять вкусняшкой. Однако важно понимать, что всего должно быть в меру. Если хвалить собаку только угощением, то её внимание будет акцентироваться не на хозяине, а на еде, из-за чего она не сможет исполнять различные трюки, если у вас в руках не будет для неё чего-нибудь вкусненького. Поэтому важно поощрять собаку ещё и другими способами, например, поглаживанием.

Фото: pixabay.com