Избавляемся от лишнего веса. Около 6 тысяч похудевших рассказали секрет своего успеха
С приходом весны многие начинают приводить себя в форму. Однако в большинстве случаев изнурительные диеты не дают должного эффекта. Что делать в таком случае? Учёные опросили шесть тысяч похудевших, которые смогли остаться стройными на протяжении долгих лет, и узнали, как избавиться от лишних килограммов раз и навсегда.
Издание The Sun поделились некоторыми выводами, полученными из опроса.
Всему своё время
Если вы серьёзно настроены похудеть, то вам придётся забыть о быстрых результатах. Поскольку тридцатидневная диета поможет сбросить весь, но лишь на незначительное количество времени, по истечению которого вы наберёте свои килограммы обратно.
Один из участников опроса рассказал: «Медленно и уверенно. Думайте об этом не как о диете, а как об изменении образа жизни». Меняя свои привычки, вы начнёте замечать, как постепенно станете терять вес, при этом не вредя здоровью.
Неудачи – это нормально
Стоит понимать, что вам предстоит долгий и тяжёлый путь. Поэтому срывы – это нормально. Далеко не каждый сможет постоянно поддерживать здоровый образ жизни, не давая себе слабину. Здесь важно стараться соблюдать те правила, которые вы сами себе установили, и не корить за какие-то неудачи.
Некоторые люди в опросе утверждали, что изначально из-за стресса только набирали вес. Но они упорно шли к своей цели, заботились о здоровье и получили желаемый результат.
Контроль
Важно отдавать себе отчёт, что и в каком количестве вы едите. Поэтому многие участники опроса рассказали, что одна из причин успеха – это подсчёт потребляемой пищи. Также необходимо осознавать, сколько жиров, белков и углеводов вы получаете ежедневно. Это поможет вам сформировать сбалансированный рацион, что ускорит процесс похудения.
Кстати, ранее мы рассказывали о вреде экстремального похудения. Узнать, почему монодиеты неэффективны, можно здесь.