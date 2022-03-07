Избавляемся от лишнего веса. Около 6 тысяч похудевших рассказали секрет своего успеха

С приходом весны многие начинают приводить себя в форму. Однако в большинстве случаев изнурительные диеты не дают должного эффекта. Что делать в таком случае? Учёные опросили шесть тысяч похудевших, которые смогли остаться стройными на протяжении долгих лет, и узнали, как избавиться от лишних килограммов раз и навсегда. Издание The Sun поделились некоторыми выводами, полученными из опроса.

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Всему своё время Если вы серьёзно настроены похудеть, то вам придётся забыть о быстрых результатах. Поскольку тридцатидневная диета поможет сбросить весь, но лишь на незначительное количество времени, по истечению которого вы наберёте свои килограммы обратно. Один из участников опроса рассказал: «Медленно и уверенно. Думайте об этом не как о диете, а как об изменении образа жизни». Меняя свои привычки, вы начнёте замечать, как постепенно станете терять вес, при этом не вредя здоровью.

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Неудачи – это нормально Стоит понимать, что вам предстоит долгий и тяжёлый путь. Поэтому срывы – это нормально. Далеко не каждый сможет постоянно поддерживать здоровый образ жизни, не давая себе слабину. Здесь важно стараться соблюдать те правила, которые вы сами себе установили, и не корить за какие-то неудачи. Некоторые люди в опросе утверждали, что изначально из-за стресса только набирали вес. Но они упорно шли к своей цели, заботились о здоровье и получили желаемый результат.

Фото: pexels.com