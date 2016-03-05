«Вы можете чего-то о себе не знать»: многодетная мать чуть не умерла, списывая головную боль на усталость
Новости Великобритании. Британка Эмили Корриган считала себя совершенно здоровой, пока не попала в больницу в прошлом году. 28-летней девушке был поставлен ужасный диагноз – астроцитома головного мозга 2 степени, сообщает DailyMail.
Астроцитома является наиболее распространенным типом опухолей. Они могут зарождаться в разных частях головного, иногда спинного мозга. Общие симптомы включают головные боли и судороги. А мать четверых детей долгое время думала, что голова у нее болит из-за постоянного шума в доме…
Фото. Дети Эмили Корриган
Чтобы избавиться от опухоли, Мисс Корриган вскрыли череп. Операция прошла успешно. И женщина решила никогда никому не показывала свой «уродливый» шрам, чтобы не расстроить детей.
Но спустя время она все-таки решила запостить фотографию на Facebook, чтобы предупредить людей: вы можете чего-то о себе не знать.
Мисс Корриган рассказала, что в течение 2 лет страдала от головных болей, небольшой усталости и иногда падала в обморок, но всегда считала, что это происходит из-за того, что уход за малышами отнимает много сил.
Но, когда гражданский муж Стюарт Уилсон нашел ее без сознания в собственной постели, женщину отвезли в больницу. Через день врачи и поставили ей такой страшный диагноз.
Эмили Корриган:
Я всегда была здоровым и активным человеком. Я просто легла спать, а затем проснулась в отделении интенсивной терапии. Я была в ужасе, когда мне сообщили, что у меня опухоль мозга. Мой мир перевернулся. А когда мне удалили часть головного мозга, он перевернулся снова.
Фото. Эмили Корриган и ее семья
Хоть врачи и сказали Эмили Корриган, что опухоли больше нет, вероятность, что рак может вернуться, остается. Поэтому сейчас женщина сосредоточила все внимание на выздоровлении, и с удовольствием проводит время со своими детьми.