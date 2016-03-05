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Неожиданность: девушка родила дочь через 20 секунд после того, как узнала о беременности

05 марта 2016 13:41
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Новости Великобритании. Молодая женщина родила дочь на больничной каталке всего через 20 секунд после того, как с ужасом узнала о своей беременности.

23-летняя Эстер Хоуп

считала спазмы в животе и боли в нижней части спины результатом синдрома раздражённого кишечника.

Врачи назначили ей курс самых сильных слабительных. Но после того, как боли только увеличились, она была доставлена в больницу экстренной помощи.

Шокированная медсестра наблюдала, как у девушки отошли воды… А врач в это время продолжала утверждать, что это реакция организма девушки на готовность пойти в туалет. Так или иначе, женщины оставили пациентку одну в коридиоре на каталке.

Внезапно у Эстер начались схватки и в течении 20 секунд она родила дочь.

Возвратившиеся врачи были потрясены, найдя молодую девушку с прижатым к груди ребенком.

Неожиданность: девушка родила дочь через 20 секунд после того, как узнала о беременности-1


Фото. Эстер Хоуп с дочерью

Лили Хоуп-Мур родилась 10 ноября прошлого года. 51-летний отец Эстер, Тим, был первым, кто держал новорожденную Лили на руках.

Эстер Хоуп:
Я просто лежала и думала, как же это произошло? Как я могла не знать?
Когда я в конце концов взяла ее на руки, то поняла, что она самая красивая девочка, которую я когда-либо видела.

Сейчас девочке уже три месяца, она совершенно здорова.

А Эстер Хоуп до сих пор не может поверить, что стала матерью.

Эстер Хоуп:
Я поняла, что это ребенок. Я почувствовала его головку и начала кричать на своего отца, чтобы он позвал медсестру. Но через несколько секунд я уже родила дочь. Я не могла поверить, что она моя. Я не знала, что делать. Факт беременности не мог уложиться у меня в голове, ведь я делала противозачаточные инъекции.
Я из традиционной христианской семьи, так что это был настоящий шок, и было трудно сказать моим бабушке и дедушке о сложившейся ситуации, но каждый из них все понял и был безмерно рад.

Неожиданность: девушка родила дочь через 20 секунд после того, как узнала о беременности-4


Фото. Эстер Хоуп и ее бойфренд Бен

История «болезни» Эстер Хоуп

Эстер Хоуп почувствовала первые боли в животе в мае прошлого года. Она была направлена на УЗИ, где ей поставили диагнозы: синдром раздраженного кишечника и воспаление печени. Врачи назначили ей лекарства, выяснив, что причиной заболевания являлась ее диета.

Но в течение следующих нескольких месяцев девушка начала чувствовать боли в спине, изжогу и постоянно хотела в туалет. В результате у Эстер также была диагностирована прогрессирующая мочекаменная болезнь.

Все симптомы приписывались ее «болезни», а о тесте на беременность речи не шло.

Эстер Хоуп:
Я верила словам докторов и никогда не думала, что я могу быть беременной. Я работала по 36 часов в неделю и ходила на свадьбу, где пила шампанское. Я даже была в парке развлечений Thorpe Park и каталась на всех аттракционах, не имея представления о своем положении.

Неожиданность: девушка родила дочь через 20 секунд после того, как узнала о беременности-7


Фото. Эстер Хоуп с дочерью

Может ли женщина не подозревать о своей беременности?

Джанет Фуле, специалист Королевского колледжа акушерок, рассказала, что хотя такая ситуация встречается редко, она все же имеет место быть.

Джанет Фуле (в интервью MailOnline):
Некоторые женщины просто не знают, что они беременны. Это может произойти по разным причинам. Все индивидуально для каждой женщины.

Есть женщины с хорошо натренированными брюшными мышцами, и если ребенок лежит ровно на спине, беременная женщина не заметит выпуклости на животе.

У ряда женщин не проявляются нормальные симптомы беременности. Например, некоторые женщины чувствуют ребенка, толкающегося внутри них, а другие нет.

Многие из симптомов беременности являются «будничными» симптомами. Таким образом, женщина может и не знать, что метеоризм является признаком беременности. Особенно если она никогда не имели ребенка.

# Беременность и роды # калейдоскоп

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