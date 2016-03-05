Неожиданность: девушка родила дочь через 20 секунд после того, как узнала о беременности

Новости Великобритании. Молодая женщина родила дочь на больничной каталке всего через 20 секунд после того, как с ужасом узнала о своей беременности. 23-летняя Эстер Хоуп считала спазмы в животе и боли в нижней части спины результатом синдрома раздражённого кишечника. Врачи назначили ей курс самых сильных слабительных. Но после того, как боли только увеличились, она была доставлена в больницу экстренной помощи. Шокированная медсестра наблюдала, как у девушки отошли воды… А врач в это время продолжала утверждать, что это реакция организма девушки на готовность пойти в туалет. Так или иначе, женщины оставили пациентку одну в коридиоре на каталке. Внезапно у Эстер начались схватки и в течении 20 секунд она родила дочь. Возвратившиеся врачи были потрясены, найдя молодую девушку с прижатым к груди ребенком.



Фото. Эстер Хоуп с дочерью

Лили Хоуп-Мур родилась 10 ноября прошлого года. 51-летний отец Эстер, Тим, был первым, кто держал новорожденную Лили на руках. Эстер Хоуп:

Я просто лежала и думала, как же это произошло? Как я могла не знать?

Когда я в конце концов взяла ее на руки, то поняла, что она самая красивая девочка, которую я когда-либо видела. Сейчас девочке уже три месяца, она совершенно здорова. А Эстер Хоуп до сих пор не может поверить, что стала матерью. Эстер Хоуп:

Я поняла, что это ребенок. Я почувствовала его головку и начала кричать на своего отца, чтобы он позвал медсестру. Но через несколько секунд я уже родила дочь. Я не могла поверить, что она моя. Я не знала, что делать. Факт беременности не мог уложиться у меня в голове, ведь я делала противозачаточные инъекции.

Я из традиционной христианской семьи, так что это был настоящий шок, и было трудно сказать моим бабушке и дедушке о сложившейся ситуации, но каждый из них все понял и был безмерно рад.



Фото. Эстер Хоуп и ее бойфренд Бен

История «болезни» Эстер Хоуп Эстер Хоуп почувствовала первые боли в животе в мае прошлого года. Она была направлена на УЗИ, где ей поставили диагнозы: синдром раздраженного кишечника и воспаление печени. Врачи назначили ей лекарства, выяснив, что причиной заболевания являлась ее диета. Но в течение следующих нескольких месяцев девушка начала чувствовать боли в спине, изжогу и постоянно хотела в туалет. В результате у Эстер также была диагностирована прогрессирующая мочекаменная болезнь. Все симптомы приписывались ее «болезни», а о тесте на беременность речи не шло. Эстер Хоуп:

Я верила словам докторов и никогда не думала, что я могу быть беременной. Я работала по 36 часов в неделю и ходила на свадьбу, где пила шампанское. Я даже была в парке развлечений Thorpe Park и каталась на всех аттракционах, не имея представления о своем положении.



Фото. Эстер Хоуп с дочерью