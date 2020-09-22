Как правильно провести чистку вашей расчёски? Эта пошаговая инструкция поможет

У каждого есть расческа – незаменимый атрибут, которым мы пользуемся каждый день. Но не каждый знает, что за ним нужно регулярно ухаживать, ведь расческа со временем накапливает большое количество микробов и пыли, которые потом могут оказаться на ваших волосах. Если не мыть расческу, то у вас могут появиться проблемы с волосами и кожей головы.

Как правило, с теми расческами, которые используются ежедневно, необходимо проводить такую процедуру каждую неделю. Однако если вы обладатель жирных волос и пользуетесь определенными укладочными средствами, необходимо мыть расческу сразу после применения.

Чтобы избавиться от накопившейся грязи и пыли, обычного мытья под проточной водой недостаточно. Как же правильно провести чистку расчески? Эта пошаговая инструкция вам поможет.

Первый этап

Первое, с чего стоит начать, – удалить волосы, которые могли остаться между зубчиками расчески. В этом вам помогут мелкая расческа или зубочистка.