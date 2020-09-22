Как правильно провести чистку вашей расчёски? Эта пошаговая инструкция поможет
У каждого есть расческа – незаменимый атрибут, которым мы пользуемся каждый день. Но не каждый знает, что за ним нужно регулярно ухаживать, ведь расческа со временем накапливает большое количество микробов и пыли, которые потом могут оказаться на ваших волосах. Если не мыть расческу, то у вас могут появиться проблемы с волосами и кожей головы.
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Как правило, с теми расческами, которые используются ежедневно, необходимо проводить такую процедуру каждую неделю. Однако если вы обладатель жирных волос и пользуетесь определенными укладочными средствами, необходимо мыть расческу сразу после применения.
Чтобы избавиться от накопившейся грязи и пыли, обычного мытья под проточной водой недостаточно. Как же правильно провести чистку расчески? Эта пошаговая инструкция вам поможет.
Первый этап
Первое, с чего стоит начать, – удалить волосы, которые могли остаться между зубчиками расчески. В этом вам помогут мелкая расческа или зубочистка.
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Второй этап
На этом этапе нужно приготовить мыльный состав. Для него нам понадобятся: пол-литра кипяченой воды, 1/4 стакана нашатырного спирта и примерно 1/4 чайной ложки обычного шампуня или жидкого мыла. Все это нужно смешать и в полученный состав опусить расческу на 15-20 минут.
Совет: если вы моете детскую расческу, то ее лучше опускать в кипяченую воду с добавлением соды.
Третий этап
Когда эти 15-20 минут пройдут, наступит время при помощи зубной щетки очистить расческу от грязи и жира. И затем нужно хорошо прополоскать ее в чистой воде.
Совет: если у вас перхоть, протрите расческу ватным тампоном, смоченным в спирте.
Источник фото: pixabay.com
Четвертый этап
И последнее, что нужно сделать, – просушить вашу расческу. Для этого можно просто оставить её высыхать на чистом полотенце зубцами вниз. Если вам нужно быстро просушить, то это можно сделать при помощи фена, только не подносите источник горячего воздуха слишком близко к зубцам.
Помните – расческу желательно менять раз в год.