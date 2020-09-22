У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой

У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Оказывается, существует много способов их применения в быту. Эти 9 советов помогут вам задействовать испорченную вещь с пользой.



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Совет № 1 Темные колготки очень хороши для протирания мебели от пыли. И чем они плотнее, тем лучше. Совет № 2 Шерстяные колготки отлично наводят блеск на стеклянной поверхности и особенно на зеркалах.



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Совет № 3 Используйте старые колготки для полировки мебели. Совет № 4 Кусочки капроновой ткани восстановят блеск вашей обуви лучше, чем обувная щетка. Нанесите крем на вашу обувь и отполируйте кусочками капрона.



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Совет № 5 В колготки можно положить, например, засушенные апельсиновые корки и поместить в незаметное место в ванной. Когда ванная наполнится паром, сушенные фрукты будут благоухать и ароматизировать ванную.



Источник фото: pixabay.com

Совет № 6 Также из порванных капроновых колготок можно изготовить ароматизированные подушечки. Для этого в колготки кладут лаванду, завязывают и помещают в шкаф. Такой способ поможет не только создать приятный запах, но и отпугнуть моль.



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Совет № 7 Из колготок можно сделать забавную игрушку для маленьких детей или домашних животных. Для этого нужно набить колготки ненужными кусками ткани или газетами, а затем сделать подобие куклы для домашнего театра. Совет № 8 Часто бывает, что можно уронить сережку или какую-то мелкую вещь на пол, а потом ее сложно найти. В этом вам помогут опять же ненужные капроновые колготки и пылесос. Просто натяните колготки на всасывающее отверстие и пропылесосьте место предположительного нахождения пропажи. Вся пыль будет втянута, а сережка просто притянется и не попадет вовнутрь пылесоса.



Источник фото: pixabay.com

Совет № 9 Старые колготки можно использовать как упаковку для хранения овощей. Ткань, из которой они сделаны, свободно пропускает воздух.



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