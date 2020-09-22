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У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой

22 сентября 2020 09:32
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У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Оказывается, существует много способов их применения в быту. Эти 9 советов помогут вам задействовать испорченную вещь с пользой. 

У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой -1


Источник фото: pixabay.com 

Совет № 1 

Темные колготки очень хороши для протирания мебели от пыли. И чем они плотнее, тем лучше. 

Совет № 2 

Шерстяные колготки отлично наводят блеск на стеклянной поверхности и особенно на зеркалах. 

У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой -4


Источник фото: pixabay.com 

Совет № 3  

Используйте старые колготки для полировки мебели. 

Совет № 4 

Кусочки капроновой ткани восстановят блеск вашей обуви лучше, чем обувная щетка. Нанесите крем на вашу обувь и отполируйте кусочками капрона. 

У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой -7


Источник фото: pixabay.com 

Совет № 5 

В колготки можно положить, например, засушенные апельсиновые корки и поместить в незаметное место в ванной. Когда ванная наполнится паром, сушенные фрукты будут благоухать и ароматизировать ванную. 

У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой -10


Источник фото: pixabay.com 

Совет № 6 

Также из порванных капроновых колготок можно изготовить ароматизированные подушечки. Для этого в колготки кладут лаванду, завязывают и помещают в шкаф. Такой способ поможет не только создать приятный запах, но и отпугнуть моль.  

У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой -13


Источник фото: pixabay.com 

Совет № 7 

Из колготок можно сделать забавную игрушку для маленьких детей или домашних животных. Для этого нужно набить колготки ненужными кусками ткани или газетами, а затем сделать подобие куклы для домашнего театра. 

Совет № 8 

Часто бывает, что можно уронить сережку или какую-то мелкую вещь на пол, а потом ее сложно найти. В этом вам помогут опять же ненужные капроновые колготки и пылесос. Просто натяните колготки на всасывающее отверстие и пропылесосьте место предположительного нахождения пропажи. Вся пыль будет втянута, а сережка просто притянется и не попадет вовнутрь пылесоса. 

У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой -16


Источник фото: pixabay.com 

Совет № 9 

Старые колготки можно использовать как упаковку для хранения овощей. Ткань, из которой они сделаны, свободно пропускает воздух. 

У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой -19


Источник фото: pixabay.com 

Возьмите лук или чеснок, поместите его в одну «ногу» колготок или чулок, завяжите сверху узел, затем положите другой лук сверху и снова завяжите – повторять, пока не закончится место. Далее повесьте это на стену в хорошо проветриваемом месте. Таким образом, овощи могут долго оставаться свежими.  

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