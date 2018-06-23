Витебск отмечает свой 1044-й день рождения. Праздничный репортаж СТВ

Новости Беларуси. Музыкально-световые перфомансы, скульптуры великана и нимфы, «Живая классика». Витебск с размахом отметил свой день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра и до позднего вечера город живет в режиме праздника. Не смог внести коррективы в программу даже проливной дождь, разноцветие зонтов лишь добавило особый колорит Дню города. Корреспондент Анастасия Бут – о самых ярких моментах.

Река Лучоса в образе девушки-нимфы. Она словно вышла из речной пучины, чтобы поздравить Витебск с днем рождения. С той же целью на улицах города появился и крестьянин-гигант. Он жил под Витебском на рубеже XIX и XX веков и, говорят, был самым высоким человеком на планете.

Анастасия Бут, СТВ:

51 сантиметр – стопа, 30 – ладонь, 15 – уши и 10 – губы. Пропорции тела Федора Махнова в этой скульптуре соблюдены с точностью до миллиметра. Его рост – 2 метра 85 сантиметров. В цилиндре – более трех.

1044 года. Богатая история, талантливые люди и неизменное гостеприимство. Поздравить северную столицу Беларуси приехали представители разных стран.

Евгений Павлов, заместитель главы администрации Липецка (Россия):

Приехал в город, который живет для людей. И это видно во всяких мелочах, которые иногда незаметны. Во-вторых, это город с прекрасной историей. Я давно мечтал попасть в дом-музей Шагала и сегодня свою мечту осуществил.

Александр Барташевич, председатель Резекненской городской думы (Латвия):

Я хочу поздравить всех витебчан с праздником. 1044 года, насколько я услышал, это очень большой срок и серьезный возраст. Но город этому возрасту совершенно не соответствует. Он молодой, с огромным количеством молодежи и детей.

Гостеприимный и мирный Витебск сегодня. В годы войны он был разрушен почти полностью. 26 июня 1944 город освободили.

Одна из самых ярких операций – по захвату стратегически важного объекта, моста через Западную Двину. Советские солдаты во главе с сержантом Блохиным задачу выполнили.

О войне и мирной жизни после нее белорусские классики написали тысячи книг. Славную историю страны и родного города продолжают современные прозаики, поэты. Приятно отметить, что официальный партнер национального проекта «Живая классика» – телеканал СТВ.

Ева Клюева, участница проекта «Живая классика»:

Стихи белорусских литераторов настолько душевны и проникновенны, что хочется читать их еще больше и рассказывать о них своим друзьям и близким.