Он совершил промышленную революцию и создал настоящий музей наполеоновских войн. Посмотрите на усадьбу Ивана Колодеева

Эти листики еще более интересные летом, потому что верхняя часть – темно-зеленая, а низ сейчас белый, а тогда он серебристый. Это серебристый тополь, дерево очень редкое.

Коробка из-под конфет, выпущенная к 100-летию победы в войне 1812 года, – это 1912 год, фабрика Динга. Насколько хорошо сохранились краски на обложке. Эти коробки были раритетом еще при выпуске.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Есть в городе на Березине особенное, атмосферное место. Дом-усадьба Ивана Колодеева впечатлит как эстетов, так и поклонников истории. Ведь его залы – зеркало наполеоновских войн.

Он свершил промышленную революцию в Борисовском уезде. По стопам отца, генерала Российской армии, не пошел из-за здоровья. Зато стал прекрасным землевладельцем и агрономом. Эта усадьба возвращает на 150 лет назад. В имении Уперевичи близ железной дороги Москва-Брест предприимчивый хозяин разглядел большие перспективы.

Галина Глебова, экскурсовод:

Строит свой усадебный дом, вокруг оставляет четыре гектара леса, которые превращают в парк. По его приказу лес вырубается, продается, земля либо сдается в аренду, либо продается, но тем людям, кто хочет открыть здесь промышленное предприятие. В городе открывается 11 промышленных предприятий. Некоторые из них до нынешнего дня существуют. Это спичечная фабрика, бумажная фабрика, шпалопропиточный завод.

Из таких корабельных сосен делали мачты. Экзотический лес озолотил помещика. Все средства Иван Хрисанфович вкладывал в наполеонику. Хоть жил коллекционер спустя век после сражений на Березине, это была страсть всей жизни. Эксклюзив собирал по Европе, с переводами помогала любимая супруга Ольга Корцова.

Галина Глебова:

Интерес к истории возник в связи с покупкой второго имения – Люботовщины. По его приказу выкапывается канал, по которому временно отводятся воды Березины, потом он начинает расчищать дно в районе деревни Студенка. Со дна реки было поднято около 70 пудов всевозможных вещей, которые были брошены французами во время переправы.

Сегодня большинство раритетов блистает в музее на Красной площади, но на родине о меценате не забыли и возродили усадьбу в 2012-м по инвестиционному проекту. Этот дом – главный экспонат.

Чего здесь не было! После «Октября» – земский комитет, дом отдыха, в годы войны – пристанище немцев, а после – дом малютки, стационар больницы. А сейчас путешествие в прошлое начинается с порога. Анастасия Макеева:

Часы с боем невольно переносят в другую эпоху, где можно примерить вот такую шляпку, почувствовать себя гостем на светском приеме и даже загадать желание. Вот такому зеркалу 250 лет, и туристы считают его лучшим волшебником.

За свой вклад Колодеев получил звание почетного камергера двора Его Величества. Член военного исторического общества постоянно собирал возле себя единомышленников и устраивал званые обеды. Его имя гремело в газете Le Figaro. Уникальная библиотека в 11 тысяч книг на разных языках превышала собрание публичной библиотеки Санкт-Петербурга. Эксперты оценили борисовские сокровища больше, чем брюссельские у потомка Наполеона Рональда Бонапарта.

Галина Глебова:

Очень интересный экспонат – вот эта трость. Она выдавалась как отличительный знак чиновникам очень высокого ранга. Обратите внимание, здесь герб Российской империи, то есть когда опираешься на эту тросточку, пальчик твой вот здесь – помни, кому ты служишь. В случае необходимости чиновник мог защитить свою жизнь, потому что внутри трости прячется стилет. А поскольку все мужчины тогда нюхали табак, здесь есть место, куда можно положить понюшку табака, чтобы не носить с собой табакерку.

Художественных произведений в колодеевских фондах было больше трех тысяч. Красная гостиная – тому свидетель. Здесь представлены портреты героев 1812 года и гравюры. Осколки баталий в цифре. Но благодаря сотрудничеству с Московским историческим музеем, кое-что из наследия удалось вернуть на родину.

Наталия Касперская, руководитель проекта «Дом-усадьба И. Х. Колодеева»:

Акварель, которая существовала в единственном экземпляре. Здесь изображен Кутузов за несколько дней до кончины. Эту акварель написал его денщик. Очень интересно рассказать о генерале Эбле, который строил переправу в нечеловеческих условиях. 800 понтонеров было в подчинении у него, все они погибли, замерзли и были голодные, но до конца выполнили свой воинский долг. Сейчас к нам потомки генерала Эбле приезжают, их уже два было. Один из них – сенатор Франции, он нам подарил книгу мемуаров. У него слезы были на глазах. Мороз по коже. Живописные полотна окунают в ноябрь 1812-го. Можно запечатлеть себя в форме рядового русской армии или радзивилловского полка Наполеона, улыбнуться с карикатурами. Уроки истории проходят на одном дыхании.

Наталия Касперская:

Это подлинный предмет, который к нам из Франции приехал. Эта шпага барабанщика французской армии – подарок французских коллекционеров. В армии Наполеона барабанщиками были подростки 13-14 лет. На каждой грани выгравированы лозунги. Когда к нам приходят детские группы, мы позволяем фотографироваться.

Позвонить в прошлое легко. Благодаря Ивану Хрисанфовичу в Борисове появилась телефонная станция. Аппарат в рабочем кабинете не молчит. Здесь все предметы, как и в соседней библиотеке, чистой воды оригинал. Конверты, которых касались руки энтузиаста, старинные книги. Собирают и новую библиотеку – все по мотивам Бонапарта, уже больше тысячи переплетов: подарки иностранцев и не только. Наталия Касперская:

У нас есть анимационные программы, мы проводим балы, где обязательный дресс-код по моде ампир наполеоновских времен. Учим танцевать полонез, иногда бывают концерты камерной музыки. А в рождественские праздники мы проводим совершенно удивительные детские утренники.