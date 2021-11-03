Сведений о заключении брака и детях там не будет. Юрист рассказал самое главное о биометрическом паспорте и ID-карте

Стать частью новой цифровой реальности теперь стало проще. 1 сентября в Беларуси стартовала выдача биометрических документов: ID-карт для внутреннего пользования и биометрических паспортов для выезда за границу.

Александр Костюкевич, юрист:

Сегодня можно иметь либо общегражданский паспорт, либо ID-карту. Там будут фотография, наша подпись, идентификационный номер, пол, дата рождения, отпечатки пальцев и иная информация. Тем не менее сведений о регистрации по месту жительства либо о заключенном браке, либо сведений о детях на этой карте не будет.

К слову, есть еще несколько причин, по которым все же стоит обзавестись новой цифровой подругой, ID-картой. В перспективе виртуальный документ будет давать право электронной подписи путем ввода личного ключа доступа. А это уже новая ступень защиты своих данных. Александр Костюкевич:

Что же касается биометрических паспортов, они будут необходимы только для пересечения границы. Это нужно, чтобы туда вклеивать визы, ставить штампы на границах. По сути, на территории Республики Беларусь для подтверждения личности, данных о личности либо того, что мы являемся гражданином Республики Беларусь, он не нужен.

Тем, кому хочется шагнуть навстречу новым технологиям и в период активной цифровизации быть во всеоружии, за получением компактных виртуальных документов следует обращаться в отделы по гражданству и миграции районных управлений внутренних дел. Александр Костюкевич:

До этого момента мы должны оплатить государственную пошлину. Что касается ID-карты, то это будет составлять полторы базовые величины, если инвалиды, пенсионеры – одна базовая величина, если за срочность нужно доплачивать – две и 2,5 базовые в зависимости от срока изготовления. Что касается паспорта биометрического, он будет заказываться дополнительно, только если в наличии есть ID-карта.