Популярные блогеры Беларуси Татьяна Владимирова и Игорь Шкиль: Как завоевать Интернет-аудиторию?

Знакомьтесь! А быть может, вам уже хорошо знакома улыбка этой леди. Звезда Байнета – Татьяна Владимирова.

Её обучающие видеоролики собрали около 1 млн. просмотров и около 15 тыс. подписчиков.

Покорить виртуальные просторы – никогда не было целью профессионального визажиста. Пока в ход события не вмешались дело случая и захлестнувший впоследствии азарт.

Фотоаппарат, на который снимает свои уроки Татьяна, всегда под рукой и готов в любой процесс включиться в съёмочный процесс.

Раскрепощенность в работе с камерой для девушки – привычное дело.

Видеоканал наших следующих героев объединяет любителей рыбалки и активного образа жизни чуть ли не со всех уголков Земли. Уникальные кадры и истинная любовь к своему делу, и как результат – 8 тыс. подписчиков.

К своим творениям, автор идеи, сценарист и режиссер Игорь Шкиль, – относится с большим трепетом и не любит, когда его видеоработы называют роликами. Да и обозвать их так – «язык не поворачивается»: выстроенный сюжет, тщательно подобранные планы и сопутствующее музыкальное сопровождение. Словом, кино, да и только!