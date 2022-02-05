Он нюхает волосы жены и проверяет их на чистоту. Девушка рассказала о странностях мужа-иностранца

Интересно, каково это – жить с человеком другой культуры. Поэтому девушка решила спросить у своего мужа, какие вещи в повседневной жизни его больше всего удивляют. Ответами блогерша поделилась у себя в TikTok. Она рассказала, что её муж из Японии, и некоторые вещи, которые не кажутся девушке странными, вызывают смущение у возлюбленного.

Фото: tiktok.com/@eliza_bbruno

Например, партнёра блогерши очень удивляет, что его супруга не моет голову каждый день. Иногда он подходит вечером к своей пассии и нюхает её волосы, на что та отшучивается, утверждая, что таким образом её муж проверяет, не воняет ли голова его суженой. «Согласно опросам, 90 % японок моют голову буквально каждый день, поэтому его, естественно, удивляло и удивляет, что я так не делаю», – рассказала девушка. Однако она объяснила своему супругу, что её тип волос не позволяет делать такую процедуру ежедневно, да и необходимости в этом нет.

Фото: tiktok.com/@eliza_bbruno

Вторая вещь, которая удивляет мужа блогерши, – это отсутствие чёткого планирования. Например, если девушка утром решила, что вечером устроит себе шопинг, а к обеду у неё заболела голова, то она без труда перенесёт свои дела на другой день. Для мужа тиктокерши такой поступок просто непозволителен. Он считает, что если что-то уже запланировано, то это необходимо обязательно выполнить.

Фото: tiktok.com/@eliza_bbruno