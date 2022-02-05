Он нюхает волосы жены и проверяет их на чистоту. Девушка рассказала о странностях мужа-иностранца
Интересно, каково это – жить с человеком другой культуры. Поэтому девушка решила спросить у своего мужа, какие вещи в повседневной жизни его больше всего удивляют.
Ответами блогерша поделилась у себя в TikTok. Она рассказала, что её муж из Японии, и некоторые вещи, которые не кажутся девушке странными, вызывают смущение у возлюбленного.
Фото: tiktok.com/@eliza_bbruno
Например, партнёра блогерши очень удивляет, что его супруга не моет голову каждый день. Иногда он подходит вечером к своей пассии и нюхает её волосы, на что та отшучивается, утверждая, что таким образом её муж проверяет, не воняет ли голова его суженой.
«Согласно опросам, 90 % японок моют голову буквально каждый день, поэтому его, естественно, удивляло и удивляет, что я так не делаю», – рассказала девушка. Однако она объяснила своему супругу, что её тип волос не позволяет делать такую процедуру ежедневно, да и необходимости в этом нет.
Фото: tiktok.com/@eliza_bbruno
Вторая вещь, которая удивляет мужа блогерши, – это отсутствие чёткого планирования. Например, если девушка утром решила, что вечером устроит себе шопинг, а к обеду у неё заболела голова, то она без труда перенесёт свои дела на другой день. Для мужа тиктокерши такой поступок просто непозволителен. Он считает, что если что-то уже запланировано, то это необходимо обязательно выполнить.
Фото: tiktok.com/@eliza_bbruno
Последняя вещь, которую не понимает мужчина, – это любовь к чаю. Мужа россиянки искренне удивляет, что его супруга ни дня не может прожить без этого согревающего напитка. Этот пункт оказался для девушки неочевидным, ведь до откровения своего возлюбленного она даже не замечала, насколько часто пьёт чай.
Однако это не все странности, с которыми можно столкнуться в семейной жизни. Например, чтобы муж не видел девушку без косметики, она встаёт рано утром и наносит макияж – подробнее здесь.