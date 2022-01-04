Ради семейного счастья или хайпа? Как девушка встаёт в 5 утра, чтобы угодить мужу
Жизнь Карины уже давно вертится вокруг единственной установки – быть примерной женой. Ради этого девушка готова на многое, например, равно вставать и успевать наносить макияж, пока муж не увидел её без косметики.
В своём TikTok блогерша рассказывает, как сделать так, чтобы во всём всегда устраивать своего мужа. В самом популярном видео, которое набрало более двух миллионов просмотров, девушка рассказывает о своей утренней рутине. Она показала, как встаёт в пять утра, чтобы успеть сделать причёску и макияж, после чего она вновь может показываться на глаза своему возлюбленному.
Фото: tiktok.com/@kseniya8998
Также домохозяйка рассказала, как сохранить отношения. Секрет прост: избавиться от всех подруг. Ведь они не только не умеют хранить тайны, но и автоматически становятся потенциальными любовницами супруга.
Девушка часто сталкивается с негативными комментариями, мол, лучше поспать, чем пытаться угодить мужу. Но Ксения на эти слова реагирует спокойно, выражая своё сочувствие тем супругам которым достались не такие жёны, как она.
Фото: tiktok.com/@kseniya8998
Кто-то пытается угодить мужу, а кто-то вместо этого женится на самой себе. Подробности необычного брака можно узнать здесь.