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Ради семейного счастья или хайпа? Как девушка встаёт в 5 утра, чтобы угодить мужу

04 января 2022 13:58
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Жизнь Карины уже давно вертится вокруг единственной установки – быть примерной женой. Ради этого девушка готова на многое, например, равно вставать и успевать наносить макияж, пока муж не увидел её без косметики.  

В своём TikTok блогерша рассказывает, как сделать так, чтобы во всём всегда устраивать своего мужа. В самом популярном видео, которое набрало более двух миллионов просмотров, девушка рассказывает о своей утренней рутине. Она показала, как встаёт в пять утра, чтобы успеть сделать причёску и макияж, после чего она вновь может показываться на глаза своему возлюбленному.  

Ради семейного счастья или хайпа? Как девушка встаёт в 5 утра, чтобы угодить мужу-1

Фото: tiktok.com/@kseniya8998  

Также домохозяйка рассказала, как сохранить отношения. Секрет прост: избавиться от всех подруг. Ведь они не только не умеют хранить тайны, но и автоматически становятся потенциальными любовницами супруга.  

Девушка часто сталкивается с негативными комментариями, мол, лучше поспать, чем пытаться угодить мужу. Но Ксения на эти слова реагирует спокойно, выражая своё сочувствие тем супругам которым достались не такие жёны, как она.  

Ради семейного счастья или хайпа? Как девушка встаёт в 5 утра, чтобы угодить мужу-4

Фото: tiktok.com/@kseniya8998  

Кто-то пытается угодить мужу, а кто-то вместо этого женится на самой себе. Подробности необычного брака можно узнать здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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