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Включаем мозг на максимум. Логические задачи, над решением которых можно сломать голову

02 февраля 2022 11:15
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Логические задачи имеют множество полезных свойств: улучшение памяти и когнитивных способностей, а также развитие умения искать оригинальные решения задач и выходить за рамки шаблонов. Поэтому предлагаем вам немного отвлечься и прокачать себя, отвечая на следующие вопросы.

1. Что можно увидеть в секундах, минутах и днях, но никак не в годах и веках?

2. Что нельзя съесть на завтрак?

3. Его бросают, когда это нужно, и поднимают, если в нём нет необходимости. Что это?

4. Какими нотами можно измерить расстояние?

5. В названии какой конфеты можно почувствовать холод?

6. В каком магазине ничего нельзя купить?

7. Что может находиться в пустом кармане?

8. Из какого полотна нельзя сшить одежду?

9. Кто ходит сидя?

10. Где есть дороги, по которым нельзя ездить; поля, которые не вспашешь; реки, где не поплаваешь?

11. В огне он не горит, а в воде не тонет. Что это?

Включаем мозг на максимум. Логические задачи, над решением которых можно сломать голову -1

Фото: pixabay.com

1. Буква «Н».

2. Обед и ужин.

3. Якорь.

4. Ми-Ля-Ми.

5. Леденец.

6. В магазине автомата.

7. Дырка.

8. Из железнодорожного.

9. Шахматист.

10. На географической карте.

11. Лёд.

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# Интеллектуальные игры # калейдоскоп # Фотофакт

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