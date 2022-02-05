Хотите понять, насколько вы ревнивый человек? Пройдите тест и узнайте правду
Ревность возникает, когда человеку кажется, что вторая половинка уделяет больше внимания кому-то другому. Такие неприятные эмоции мы испытываем из-за того, что дорожим партнёром и стремимся сохранить отношения. Однако каждый поглощён этим чувством в разной степени. Поэтому мы предлагаем пройти тест, который поможет определить, насколько вы ревнивый.
В книге Светланы Колосовой «Популярные психологические тесты» был представлен ряд вопросов, которые помогут лучше разобраться в себе и своих чувствах.
1. На мероприятии ваша пассия активно общается с другим человеком. Как вы на это отреагируете?
А) Начнёте при всех выяснять отношения.
Б) Испытаете чувство ревности, если ваш партнёр будет уделять другому человеку слишком много времени.
В) Не обратите внимания на такую мелочь.
2. Вам рассказал общий знакомый, что видел, как ваша вторая половинка часто обедает с коллегой противоположного пола. Ваши действия?
А) Успокоитесь и не будете делать поспешных выводов.
Б) Решите один обед провести вместе с ними.
В) Будете убеждены, что между вашим партнёром и его коллегой что-то есть.
3. Представьте, что ваш любимый человек уже целую неделю вам не звонит. Вы ждёте, но уже теряете терпение. Что будете делать дальше?
А) Продолжите спокойно ждать звонка.
Б) Свяжетесь с ним и узнаете, в чём дело.
В) Подумаете, что ваша вторая половинка нашла другого/другую.
4. Вы замечаете, что общим знакомым интересней общаться с вашим партнёром, отдавая всё больше внимания именно ему. Какая будет ваша реакция?
А) Не будете обращать внимания на такие мелочи.
Б) Подумаете, что дело в вас, и постараетесь быть интереснее.
В) Потребуете от второй половинки, чтобы она общалась только с вами.
5. Вашу пассию пригласили на корпоратив, и она хочет пойти одна. Как вы на это отреагируете?
А) Без сомнений отпустите её, поскольку и так много времени проводите вместе.
Б) Расстроитесь, но при этом сделаете это незаметно, чтобы партнёр смог хорошо провести время на мероприятии.
В) Никуда не отпустите.
6. Ваша вторая половинка уехала на незапланированное совещание. Позже вам говорят, что в это время она была в ресторане с каким-то незнакомым человеком. Что вы сделаете?
А) Для начала попытаетесь выяснить, правдивы ли такие обвинения.
Б) Сразу решите, что это всё ложь, поскольку до этого партнёр не давал никаких поводов для волнения.
В) Сразу разорвёте отношения.
7. Вы часто замечаете, что на вторую половинку обращает внимание противоположный пол. Опишите свою реакцию.
А) Вам приятно.
Б) Постараетесь сделать так, чтобы пассия тоже ревновала.
В) Разозлитесь.
Результаты
Теперь пришло время подводить итоги: за каждый выбранный ответ «А» вы начисляете себе 0 баллов, «Б» – 3, «В» – 6.
Результаты составляют от 0 до 17 баллов – можно точно сказать, что вы неревнивый человек и никогда не усомнитесь в верности партнёра.
От 18 до 33 баллов – ревность присутствует в ваших отношениях, но это не значит, что свобода второй половинки ограничена. Несмотря на испытываемые неприятные чувства, вы не будете ущемлять другого человека.
От 34 до 42 баллов – вас можно назвать настоящим ревнивцем, поскольку эти негативные эмоции вы можете испытывать без всяких на то причин и оснований.
Кстати, ранее мы делились вопросами, которые помогут понять, насколько вы счастливы. Узнать правду о своём внутреннем состоянии можно здесь.