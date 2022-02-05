Хотите понять, насколько вы ревнивый человек? Пройдите тест и узнайте правду

Ревность возникает, когда человеку кажется, что вторая половинка уделяет больше внимания кому-то другому. Такие неприятные эмоции мы испытываем из-за того, что дорожим партнёром и стремимся сохранить отношения. Однако каждый поглощён этим чувством в разной степени. Поэтому мы предлагаем пройти тест, который поможет определить, насколько вы ревнивый.

В книге Светланы Колосовой «Популярные психологические тесты» был представлен ряд вопросов, которые помогут лучше разобраться в себе и своих чувствах.

1. На мероприятии ваша пассия активно общается с другим человеком. Как вы на это отреагируете?

А) Начнёте при всех выяснять отношения.

Б) Испытаете чувство ревности, если ваш партнёр будет уделять другому человеку слишком много времени.

В) Не обратите внимания на такую мелочь.

2. Вам рассказал общий знакомый, что видел, как ваша вторая половинка часто обедает с коллегой противоположного пола. Ваши действия?

А) Успокоитесь и не будете делать поспешных выводов.

Б) Решите один обед провести вместе с ними.

В) Будете убеждены, что между вашим партнёром и его коллегой что-то есть.