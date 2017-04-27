«Он неправильный, но настоящий»: Данила Козловский на экране и за кадром

Новости России. В начале недели появилась официальная информация, что Данила Козловский начал съемки своего первого фильма – «Тренер». В этой ленте актер сыграет и главную роль. В прокат фильм выйдет в 2018 году.



Мы собрали основные факты личной и творческой жизни одного из главных российских актеров последних лет, а также отзывы коллег о его работе.

Фото: danilakozlovsky

Работу режиссера Данилы Козловского планируют показать перед началом Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. «Это фильм о мечте, о чуде, о надежде, подаренной командой провинциального города, которая нам так часто бывает нужна. Об этом мы будем говорить через призму футбола, как одного из самых эмоциональных явлений в истории человечества, на мой взгляд».

Актера по праву называют «любимец российского кинопроката». В его творческой карьере более 40 ролей в кино, в том числе и в голливудских фильмах. Козловский также снимался в рекламе Chanel с Кирой Найтли. При получении этой роли актер обошел более десяти конкурентов.

Фото: danilakozlovsky

Легенда №17. Данила Козловский признавался, что ему тяжело было набрать хоккейную форму и пришлось полгода тренироваться, чтобы легко справляться с теми хоккейными задачами, которые перед ним ставились. «Меня очень тронула история Харламова, его отношения с Тарасовым, история команды. Это люди, у которых была мечта и которые смогли ее осуществить». А работу с актером Олегом Меньшиковым Козловский называет одной из больших профессиональных удач. Маститый актер был такого же мнения об этом союзе на съемочной площадке.

Фото: kino-teatr.ru

Олег Меньшиков, актер:

Таких партнеров, как Данила, могу сосчитать на пальцах одной руки. Удивительный партнер. Это один из немногих людей, с которыми могу выйти на киноплощадку не договариваясь и не репетируя. Уровень творческого взаимопонимания у нас колоссальный. Желаю себе более частых встреч с Данилой на съемках.

Фото: kino-teatr.ru

Экипаж. Эта история про людей, а не про «плакатных героев». «В моей практике не было таких съемок. Картина по своим техническим задачам, вкупе с художественными беспрецедентна для нас». Козловский говорил, что многому научился у коллег во время съемок этой картины, а Владимир Машков называл время съемок «замечательным». Картина стала самым кассовым российским фильмом в 2016 году, собрав в прокате 1,5 миллиарда рублей.

Фото: danilakozlovsky

Викинг. Актер подтверждает слова коллеги по фильму – Светланы Ходченковой, что даже на пробах всех сразу погружали в нужную историческую атмосферу. Актеры надевали костюмы, были в гриме персонажей. Однако главному герою не хотелось превратить фильм в «краеведческий музей». Козловскому потребовалось время, чтобы найти нужную грань, которая не свела бы его персонажа ни в фарс, ни в современность. «Для меня это кино об очень сложном, трагическом и одновременно счастливом чувстве любви. Как бывает в жизни, оно очень объемное. И дорога к нему непростая, драматичная. Сквозь потери, несчастья, ошибки. Это влечет за собой перерождение человека, народа. Но в основе для меня – любовь. Космическое чувство на самом деле».

Фото: danilakozlovsky

Большая мечта. Впервые на большой сцене актер показал свои певческие способности в музыкальной программе «Большая мечта обыкновенного человека». Под аккомпанемент оркестра актер поет классические хиты Дина Мартина, Фрэнка Синатры, Тони Беннета, Нэта Кинг Коула. Козловский мечтал об этом около 12 лет – спеть эти песни, объясниться любви тому времени, музыке, людям и эпохе. «Я понимал, что это будет восприниматься неоднозначно. Из серии – «А, он еще и запеть решил». Но Козловского поддержал и помог воплотить идею в реальность его друг, певец Филипп Киркоров.

Фото: danilakozlovsky

Филипп Киркоров, продюсер шоу «Большая мечта обыкновенного человека»:

Я почувствовал, что Данила может это сделать. И когда он поделился своим желанием, то я предложил рискнуть. Это человек, который целиком посвятил себя профессии. Каждую минуту своего времени Данила думает, анализирует, он самокритичен. У него каждый день спланирован. Он неправильный, но настоящий.

Фото: danilakozlovsky



Данила Козловский подписал это фото так: «Третье мая 2015. С Филиппом К. на премьере «Большая мечта обыкновенного человека». Александринский театр. Два года назад, когда я первый раз рассказал Филиппу об этой истории, он мне ответил только одно: «Надо делать. А иначе, ты все время будешь оглядываться на людей и их мнения». И вот спустя два года мы играем премьеру в Петербурге. Спасибо тебе, что заставил поверить в то, что это возможно. Спасибо тебе, что мы это сделали!»

Фото: danilakozlovsky

Успешный театральный актер. На счету актера 9 ролей в театре. В апреле 2017 года Данила Козловский получил российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Гамлета в его исполнении признали лучшей драматической актерской игрой. На сцене лауреат поблагодарил режиссера спектакля «Гамлет» – Льва Додина за то, что он в классическом произведении поднимает актуальные вопросы. «Я восхищаюсь внутренней мощью и силой Льва Абрамовича, которая позволяет Ему не ставить очередного, понятного, комфортного и легко съедобного, так называемого "классического" Гамлета, а, работая над Шекспиром, использовать эту возможность для откровенного, не самого простого и, может быть, не самого приятного разговора. Но важного, честного, смелого, прямого, а, главное, нужного именно сейчас».

Фото: danilakozlovsky

Коллега, однокурсница и давняя подруга Козловского – Елизавета Боярская на странице в социальной сети поздравила его с этой наградой (орфография и пунктуация автора сохранены).

Фото: lizavetabo

Елизавета Боярская, актриса:

Вчера Данила @danilakozlovsky получил Золотую Маску в номинации «Лучшая мужская роль» за ГАМЛЕТА! Как же я бесконечно рада!!! Не мог не получить, он блистательно, неистово и страстно живет эту роль! Лучший из лучших партнёр, самый добрый и отзывчивый человек, верный, заботливый друг, преданный ученик, ответственный, талантливейший, уникальный, чуткий, тонкий артист, любимый однокурсник! Редкой души человек! Заслуживает всего самого лучшего и доброго!!! Поздравляю от всего сердца! Ураааааааа!!!!!!!!!!!!!!!

Фото: danilakozlovsky

Данила Козловский редко в интервью говорит о личной жизни. Однако в одной из передач он рассказал, что мама – его самый большой друг. Данила Козловский, актер:

Все благодаря ее колоссальной любви, нежности, мудрости и ее желании помочь.

С мамой. Фото: danilakozlovsky

Мог стать артистом балета. По словам актера, его выгнали изо всех школ, в которых он учился. И родители отдали его в балетную школу, которую открыла балерина Ольга Лепешинская. Через полгода маме Козловского сказали, что со спортивной карьерой у сына не сложится и будущего актера забрали из этого заведения.

Фото: danilakozlovsky

Был хулиганом. Был вторым ребенком в семье – у актера есть старший и младший братья и вместе с ними все детство он хулиганил. «Если бы не кадетский корпус, то все могло кончиться серьезным поворотом в биографии. В этом не было умысла или злой цели, а только ощущение особо адреналина в детстве».

Фото: danilakozlovsky

Данила Козловский, актер:

Я очень благодарен кадетскому корпусу и офицерам, учителям, которые там были. Это очень важное время, которое помогло мне и помогает сейчас. Но я решил, что становиться военным – это не мой путь.

Фото: danilakozlovsky



Завидный жених и один из самых красивых мужчин России. Козловский был женат на актрисе Уршуле Малке и в одной телепередач сказал, что «бывших жен не бывает», объяснив это тем, что судьба этого человека всегда будет ему небезразлична, потому что это теплое чувство к близкому человеку, другу. Сейчас актер встречается с актрисой Ольгой Зуевой, которая в нынешнем году выпустит свой первый полнометражный фильм «На районе», где Козловский сыграл главную роль.

С Ольгой Зуевой. Фото: danilakozlovsky

Фото: danilakozlovsky

Не очень восприимчивый к комплиментам. Данила признается, что у него есть ощущение неуверенности, которое осталось еще с детства.

Фото: danilakozlovsky

Но очень восприимчив к деталям. Старается ничего не выбрасывать, даже мелочи, обертки от подарков. «Когда люди дарят подарки и то с каким настроением они это делают, то это очень трогательно».