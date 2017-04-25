Видеофакт: 101-летняя спортсменка пробежала стометровку

Новости Новой Зеландии. Ман Каур пробежала стометровку за одну минуту 14 секунд. Спортсменке 101 год, она стала единственной атлеткой в возрастной категории «100 лет и старше». На финише женщину встречали внуки и правнуки.



«Чудо из Чандигарха»: так назвали Ман Каур местные издания. В многочисленных интервью женщина рассказывала, что бегать стала по совету своего сына. Сейчас ему 79 лет, и он также принимает участие в забегах ветеранов.





Ман Каур заверила: на достигнутом не собирается останавливаться, и будет счастлива, если ее достижения послужат примером для кого-нибудь.



Ман Каур:

Я буду участвовать в новых соревнованиях и не намерена останавливаться!