Прямой эфир

Видеофакт: 101-летняя спортсменка пробежала стометровку

25 апреля 2017 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Новой Зеландии. Ман Каур пробежала стометровку за одну минуту 14 секунд. Спортсменке 101 год, она стала единственной атлеткой в возрастной категории «100 лет и старше». На финише женщину встречали внуки и правнуки.

«Чудо из Чандигарха»: так назвали Ман Каур местные издания. В многочисленных интервью женщина рассказывала, что бегать стала по совету своего сына. Сейчас ему 79 лет, и он также принимает участие в забегах ветеранов.

Видеофакт: 101-летняя спортсменка пробежала стометровку-1



Ман Каур заверила: на достигнутом не собирается останавливаться, и будет счастлива, если ее достижения послужат примером для кого-нибудь.

Ман Каур:
Я буду участвовать в новых соревнованиях и не намерена останавливаться!

Видеофакт: 101-летняя спортсменка пробежала стометровку-3



Всемирные игры ветеранов спорта проходят раз в четыре года. На этих соревнованиях спортсмены разных возрастов соревнуются в различных дисциплинах. «Спорт – для всех», – такой девиз у этого мероприятия.

Несколько лет назад мировую общественность потряс подвиг жительницы Японии. Миэко Нагаока стала первым человеком на Земле в категории от 100 лет и старше, которой удалось проплыть 1,5 километра свободным стилем (здесь подробнее).

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт # калейдоскоп # Ман Каур

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве погиб актер из сериала «Интерны», ему было 33 года
24 апреля 2017 15:57

В Москве погиб актер из сериала «Интерны», ему было 33 года

«Две самые любимые личности столкнулись»: Светлана Ходченкова снялась в клипе Шнурова
24 апреля 2017 14:59

«Две самые любимые личности столкнулись»: Светлана Ходченкова снялась в клипе Шнурова

«Эта страна может предложить туристам многое»: как живется в самых гостеприимных странах мира
21 апреля 2017 19:00

«Эта страна может предложить туристам многое»: как живется в самых гостеприимных странах мира