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Он начал тренироваться в 9 месяцев. Шестилетний мальчик вызывает восхищение у миллионов людей

26 мая 2020 11:24
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Мускулистый шестилетний мальчик по имени Арат Хоссейни стал звездой соцсетей. Люди пророчат ему будущее великого спортсмена. 

Впервые о ребёнке заговорили, когда появился ролик с его игрой в футбол. Мальчик ловко обошёл всех игроков противника и забил гол. Из-за длинных волос люди подумали, что на видео девочка, но оказалось, что это спортивный иранский мальчик. 

Он начал тренироваться в 9 месяцев. Шестилетний мальчик вызывает восхищение у миллионов людей-1

Фото: instagram.com/arat.gym 

Как сообщает Oddity Central, отец Хоссейни начал готовить своего сына ещё до того, как ребёнку исполнился год. Уже в 9 месяцев Арат занимался гимнастикой, благодаря чему приобрёл невероятные для своего возраста мышцы. 

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?

Он начал тренироваться в 9 месяцев. Шестилетний мальчик вызывает восхищение у миллионов людей-4

Фото: instagram.com/arat.gym 

Далее мальчик увлёкся футболом. Через некоторое время Хоссейни уже показывал отличную технику владения мячом и был способен забить гол в прыжке через себя. На юного игрока обратил внимание даже Лионель Месси, который признал, что впечатлён навыками начинающего футболиста.  

Он начал тренироваться в 9 месяцев. Шестилетний мальчик вызывает восхищение у миллионов людей-7

Фото: instagram.com/arat.gym 

Хотя успехи ребёнка поразили пользователей соцсетей, многие подумали, что отец Арата лишает сына детства. Мужчина ответил, что мальчик сам был очень активным, а он лишь помог ребёнку направить энергию в правильное русло. 

Он начал тренироваться в 9 месяцев. Шестилетний мальчик вызывает восхищение у миллионов людей-10

Фото: instagram.com/arat.gym 

Сейчас люди думают о том, смог бы Арат получить звание самого сильного ребёнка? На этот вопрос пока нет ответа, зато точно известно, что 6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире.  

Как она выглядит – смотрите здесь.   

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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