Он начал тренироваться в 9 месяцев. Шестилетний мальчик вызывает восхищение у миллионов людей

Мускулистый шестилетний мальчик по имени Арат Хоссейни стал звездой соцсетей. Люди пророчат ему будущее великого спортсмена. Впервые о ребёнке заговорили, когда появился ролик с его игрой в футбол. Мальчик ловко обошёл всех игроков противника и забил гол. Из-за длинных волос люди подумали, что на видео девочка, но оказалось, что это спортивный иранский мальчик.

Фото: instagram.com/arat.gym

Как сообщает Oddity Central, отец Хоссейни начал готовить своего сына ещё до того, как ребёнку исполнился год. Уже в 9 месяцев Арат занимался гимнастикой, благодаря чему приобрёл невероятные для своего возраста мышцы. Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?

Фото: instagram.com/arat.gym

Далее мальчик увлёкся футболом. Через некоторое время Хоссейни уже показывал отличную технику владения мячом и был способен забить гол в прыжке через себя. На юного игрока обратил внимание даже Лионель Месси, который признал, что впечатлён навыками начинающего футболиста.

Фото: instagram.com/arat.gym

Хотя успехи ребёнка поразили пользователей соцсетей, многие подумали, что отец Арата лишает сына детства. Мужчина ответил, что мальчик сам был очень активным, а он лишь помог ребёнку направить энергию в правильное русло.

Фото: instagram.com/arat.gym