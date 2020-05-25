На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий

Девушка так сильно похожа на свою бабушку, что люди не верят. Оказывается, это семейное.

Пользовательница Twitter под ником Shelby показала две фотографии: свою и бабушки. Кажется, что на снимках запечатлён один и тот же человек. Но другие пользователи ей не поверили.