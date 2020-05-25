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На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий

25 мая 2020 14:50
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Девушка так сильно похожа на свою бабушку, что люди не верят. Оказывается, это семейное. 

Пользовательница Twitter под ником Shelby показала две фотографии: свою и бабушки. Кажется, что на снимках запечатлён один и тот же человек. Но другие пользователи ей не поверили. 

На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий -1

Фото: twitter.com/contrashelby 

Тогда девушка призналась, что специально сделала себе такой макияж, чтобы больше быть похожей на свою родственницу. Также Shelby поделилась ещё одной фотографией бабушки, чтобы убедить тех, кто отказывается принимать правду. 

«Вот ещё один снимок моей бабули. Она была такой красивой и сильной женщиной!» – написала девушка. 

На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий -4

Фото: twitter.com/contrashelby 

Она добавила, что её мама тоже очень похожа на бабушку. Впрочем, оказалось, что не только Shelby знает толк в клонировании. Пользователи поделились снимками, где они невероятно похожи на своих родственников. 

На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий -7

Фото: twitter.com/jojopotato30 

На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий -9

Фото: twitter.com/ThaKiddJay__ 

На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий -11

Фото: twitter.com/LarraineTeresa 

На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий -13

Фото: twitter.com/cheeseus_crust_ 

На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий -15

Фото: twitter.com/whiplashxsmile 

Кстати, среди актёров и актрис тоже есть люди, которым с лёгкостью смогут передать свои роли детям.

Например, Милу Йовович без проблем заменит её дочь – подробности здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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