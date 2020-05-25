На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий
Девушка так сильно похожа на свою бабушку, что люди не верят. Оказывается, это семейное.
Пользовательница Twitter под ником Shelby показала две фотографии: свою и бабушки. Кажется, что на снимках запечатлён один и тот же человек. Но другие пользователи ей не поверили.
Фото: twitter.com/contrashelby
Тогда девушка призналась, что специально сделала себе такой макияж, чтобы больше быть похожей на свою родственницу. Также Shelby поделилась ещё одной фотографией бабушки, чтобы убедить тех, кто отказывается принимать правду.
«Вот ещё один снимок моей бабули. Она была такой красивой и сильной женщиной!» – написала девушка.
Фото: twitter.com/contrashelby
Она добавила, что её мама тоже очень похожа на бабушку. Впрочем, оказалось, что не только Shelby знает толк в клонировании. Пользователи поделились снимками, где они невероятно похожи на своих родственников.
Фото: twitter.com/jojopotato30
Фото: twitter.com/ThaKiddJay__
Фото: twitter.com/LarraineTeresa
Фото: twitter.com/cheeseus_crust_
Фото: twitter.com/whiplashxsmile
Кстати, среди актёров и актрис тоже есть люди, которым с лёгкостью смогут передать свои роли детям.
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