Поклонники показали памятник на могиле певицы Юлии Началовой

Новости России. На могиле российской певицы Юлии Началовой установлен чёрный памятник. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

В память о Началовой установлена чёрная плита, а на ней – снимок улыбающейся артистки. Ранее родные говорили, что хотят установить монумент в честь годовщины смерти Юлии, но не успели.

Напомним, 16 марта артистка ушла из жизни, причиной смерти стал сепсис.