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Поклонники показали памятник на могиле певицы Юлии Началовой

25 мая 2020 12:35
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Новости России. На могиле российской певицы Юлии Началовой установлен чёрный памятник. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. 

Поклонники показали памятник на могиле певицы Юлии Началовой -1

Фото: программа «Ты не поверишь!» / телеканал НТВ

В память о Началовой установлена чёрная плита, а на ней – снимок улыбающейся артистки. Ранее родные говорили, что хотят установить монумент в честь годовщины смерти Юлии, но не успели. 

Напомним, 16 марта артистка ушла из жизни, причиной смерти стал сепсис.

21 марта исполнительница была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы. Как простились с певицей – читайте здесь

# Некролог # калейдоскоп # Юлия Началова # Фотофакт

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