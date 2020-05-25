Поклонники показали памятник на могиле певицы Юлии Началовой

Новости России. На могиле российской певицы Юлии Началовой установлен чёрный памятник. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Новости России. На могиле российской певицы Юлии Началовой установлен чёрный памятник. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Фото: программа «Ты не поверишь!» / телеканал НТВ
В память о Началовой установлена чёрная плита, а на ней – снимок улыбающейся артистки. Ранее родные говорили, что хотят установить монумент в честь годовщины смерти Юлии, но не успели.
Напомним, 16 марта артистка ушла из жизни, причиной смерти стал сепсис.
21 марта исполнительница была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы. Как простились с певицей – читайте здесь.