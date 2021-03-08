«Он маме делает сюрпризы каждый день». Виталий Карпанов рассказал о своих сыновьях

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусский певец Виталий Карпанов.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусский певец Виталий Карпанов.
Дмитрий Потапович, ведущий:
У нас в гостях самый веселый, креативный и зажигательный Виталий Карпанов.
Александр Меженный, ведущий:
Я очень рад тебя видеть. Мы ожидали, что ты сейчас ворвешься всем составом, но я так понимаю, что «Дрозды» своих девушек поздравляют.
Виталий Карпанов, певец:
Да, действительно. Праздник, и все работают, потому что концертов много и кому-то сегодня на праздник, 8 Марта, досталось шоу барабанщика от группы «Дрозды».
Юрий Царев, ведущий:
Супруга-то не обидится, что ты сегодня с утра первым поздравил не ее, а всех женщин страны?
Виталий Карпанов:
Надо признаться, что я не лучший поздравитель, но в этом году я начал уже с 1 марта – каждый день поздравлял, поэтому к 8 марта можно сделать выходной. Вот сегодня у нее выходной, а у всей страны Виталий Карпанов.
Александр Меженный:
У тебя классическая ситуация в семье. Куча мужиков: Гриша, Яша, Виталик.
Юрий Царев:
Гриша и Яша – это сыновья.
Александр Меженный:
Я так понимаю, что парни уже вовсю вовлечены в процесс подготовки к празднику, особенно Яша.
Виталий Карпанов:
Якову исполнился один год. Он маме делает сюрпризы каждый день, каждую ночь – то один зуб, то второй! Не спим – веселимся, праздник!
Александр Меженный:
А Грише все-таки семь. Он, кроме того, что гоняет на мотоцикле…
Виталий Карпанов:
Он футболист, играет в шахматы, плавает. Так что он тоже удивляет. Пресс у него есть – мужчина в соку.
Александр Меженный:
В любом случае, они уже поздравляют маму, в курсе, что это за праздник?
Виталий Карпанов:
Конечно! Гриша уже с Нового года копит деньги, «давай, папа, что мы маме подарим? Может, бокалы, которые я разбил, помнишь? Или цветы? А сколько будет стоить 10 бокалов?» Бегает со своей двадцаткой и хочет 10 бокалов купить – будем добавлять.
Александр Меженный:
Осталось выяснить, какое же поздравление будет от Виталия. У нас есть дежурный микрофончик. Какую песню поем?
Виталий Карпанов:
Выбирайте любую песню!
Юрий Царев:
То есть ты прям с ходу?
Виталий Карпанов:
Да! Стас Михайлов, Дима Билан. Любой трек!
Юрий Царев:
Нам нужен трек от Виталия Карпанова, группы «Дрозды».
Александр Меженный:
С простыми движениями, чтобы могли повторить.
Виталий Карпанов:
«Наши движения плавные. Со стороны смешные забавные». «Это любовь».