«Он маме делает сюрпризы каждый день». Виталий Карпанов рассказал о своих сыновьях

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусский певец Виталий Карпанов.

Дмитрий Потапович, ведущий:

У нас в гостях самый веселый, креативный и зажигательный Виталий Карпанов. Александр Меженный, ведущий:

Я очень рад тебя видеть. Мы ожидали, что ты сейчас ворвешься всем составом, но я так понимаю, что «Дрозды» своих девушек поздравляют.

Виталий Карпанов, певец:

Да, действительно. Праздник, и все работают, потому что концертов много и кому-то сегодня на праздник, 8 Марта, досталось шоу барабанщика от группы «Дрозды». Юрий Царев, ведущий:

Супруга-то не обидится, что ты сегодня с утра первым поздравил не ее, а всех женщин страны?

Виталий Карпанов:

Надо признаться, что я не лучший поздравитель, но в этом году я начал уже с 1 марта – каждый день поздравлял, поэтому к 8 марта можно сделать выходной. Вот сегодня у нее выходной, а у всей страны Виталий Карпанов. Александр Меженный:

У тебя классическая ситуация в семье. Куча мужиков: Гриша, Яша, Виталик. Юрий Царев:

Гриша и Яша – это сыновья. Александр Меженный:

Я так понимаю, что парни уже вовсю вовлечены в процесс подготовки к празднику, особенно Яша. Виталий Карпанов:

Якову исполнился один год. Он маме делает сюрпризы каждый день, каждую ночь – то один зуб, то второй! Не спим – веселимся, праздник!

Александр Меженный:

А Грише все-таки семь. Он, кроме того, что гоняет на мотоцикле… Виталий Карпанов:

Он футболист, играет в шахматы, плавает. Так что он тоже удивляет. Пресс у него есть – мужчина в соку. Александр Меженный:

В любом случае, они уже поздравляют маму, в курсе, что это за праздник? Виталий Карпанов:

Конечно! Гриша уже с Нового года копит деньги, «давай, папа, что мы маме подарим? Может, бокалы, которые я разбил, помнишь? Или цветы? А сколько будет стоить 10 бокалов?» Бегает со своей двадцаткой и хочет 10 бокалов купить – будем добавлять. Александр Меженный:

Осталось выяснить, какое же поздравление будет от Виталия. У нас есть дежурный микрофончик. Какую песню поем?