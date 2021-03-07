Девушка не понимала, почему у неё в доме постоянно холодно. Нужно было проверить зеркало

Девушка постоянно мёрзла в своём доме и пыталась понять причину. Она крылась в зеркале. Как рассказала Саманта Хартсоу на своей странице в TikTok, у неё в доме всё в порядке с вентиляцией и отоплением, но почему-то холодно. В ходе обследования жилища Саманта обнаружила, что из-за зеркала в ванной комнате дует воздух.

Фото: tiktok.com/@samanthartsoe

Хартсоу сняла зеркало и обнаружила за ним странный проход. Комментаторы, увидевшие первый из четырёх роликов, посоветовали женщине повесить зеркало на место и забыть обо всём. Однако Саманта не из пугливых, поэтому она захотела выяснить, что же скрывается по ту сторону прохода.

Фото: tiktok.com/@samanthartsoe

Оказалось, что там скрывалась целая квартира. Из маленькой комнаты сразу за зеркалом вёл коридор в другие. В квартире обнаружились мешки с мусором и коробки. Также у квартиры был свой выход на улицу.

Фото: tiktok.com/@samanthartsoe

Неясно, что Хартсоу будет делать дальше, но пока она просто повесила зеркало на место.

Фото: tiktok.com/@samanthartsoe