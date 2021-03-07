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Девушка не понимала, почему у неё в доме постоянно холодно. Нужно было проверить зеркало

07 марта 2021 15:48
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Девушка постоянно мёрзла в своём доме и пыталась понять причину. Она крылась в зеркале.

Как рассказала Саманта Хартсоу на своей странице в TikTok, у неё в доме всё в порядке с вентиляцией и отоплением, но почему-то холодно. В ходе обследования жилища Саманта обнаружила, что из-за зеркала в ванной комнате дует воздух.

Девушка не понимала, почему у неё в доме постоянно холодно. Нужно было проверить зеркало -1

Фото: tiktok.com/@samanthartsoe 

Хартсоу сняла зеркало и обнаружила за ним странный проход. Комментаторы, увидевшие первый из четырёх роликов, посоветовали женщине повесить зеркало на место и забыть обо всём. Однако Саманта не из пугливых, поэтому она захотела выяснить, что же скрывается по ту сторону прохода.

Девушка не понимала, почему у неё в доме постоянно холодно. Нужно было проверить зеркало -4

Фото: tiktok.com/@samanthartsoe 

Оказалось, что там скрывалась целая квартира. Из маленькой комнаты сразу за зеркалом вёл коридор в другие. В квартире обнаружились мешки с мусором и коробки. Также у квартиры был свой выход на улицу.

Девушка не понимала, почему у неё в доме постоянно холодно. Нужно было проверить зеркало -7

Фото: tiktok.com/@samanthartsoe 

Неясно, что Хартсоу будет делать дальше, но пока она просто повесила зеркало на место.

Девушка не понимала, почему у неё в доме постоянно холодно. Нужно было проверить зеркало -10

Фото: tiktok.com/@samanthartsoe 

Кстати, ранее мы рассказывали про несколько случаев, когда специально были сделаны тайные комнаты. Как они выглядят – смотрите здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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