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Мастер боевых искусств предложил людям повторить простое упражнение. Проблемы возникли почти у всех

07 марта 2021 18:47
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Известный боец смешанных боевых искусств уже довольно давно не участвует в официальных поединках. Зато теперь у мужчины появилось время, чтобы троллить подписчиков в соцсетях. 

Канадец Жорж Сен-Пьер завершил карьеру 21 февраля 2019 года. Несмотря на это, у бойца более трёх миллионов подписчиков в Instagram. На своей страничке Жорж в основном делится интересными моментами из своей жизни, а также даёт советы новичкам, которые хотят попробовать себя в большом спорте. 

Мастер боевых искусств предложил людям повторить простое упражнение. Проблемы возникли почти у всех -1

Фото: instagram.com/georgesstpierre

Время от времени Сен-Пьер предлагает какие-нибудь простые упражнения для общего развития, которые могут выполнить неподготовленные люди. И в этот раз канадец предложил своим подписчикам постоять на одной ноге 10 секунд с закрытыми глазами. 

Мастер боевых искусств предложил людям повторить простое упражнение. Проблемы возникли почти у всех -4

Фото: instagram.com/georgesstpierre

Хитро улыбаясь, Жорж показал на личном примере, как нужно делать упражнение. В конце ролика боец посоветовал развести в стороны руки, чтобы было легче удерживать баланс. Мужчина добавил, что если скрестить руки на груди, то упражнение станет значительно сложнее. 

Мастер боевых искусств предложил людям повторить простое упражнение. Проблемы возникли почти у всех -7

Фото: instagram.com/georgesstpierre

Фанаты Сен-Пьера отписались о результатах. Многие люди признали, что им было очень непросто удержать равновесие, а кому-то даже потребовалось несколько попыток, чтобы продержаться всего 10 секунд. Впрочем, были и те, кто смог без проблем справиться с задачей. 

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# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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