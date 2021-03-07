Мастер боевых искусств предложил людям повторить простое упражнение. Проблемы возникли почти у всех

Известный боец смешанных боевых искусств уже довольно давно не участвует в официальных поединках. Зато теперь у мужчины появилось время, чтобы троллить подписчиков в соцсетях.

Канадец Жорж Сен-Пьер завершил карьеру 21 февраля 2019 года. Несмотря на это, у бойца более трёх миллионов подписчиков в Instagram. На своей страничке Жорж в основном делится интересными моментами из своей жизни, а также даёт советы новичкам, которые хотят попробовать себя в большом спорте.