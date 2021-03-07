Мастер боевых искусств предложил людям повторить простое упражнение. Проблемы возникли почти у всех
Известный боец смешанных боевых искусств уже довольно давно не участвует в официальных поединках. Зато теперь у мужчины появилось время, чтобы троллить подписчиков в соцсетях.
Канадец Жорж Сен-Пьер завершил карьеру 21 февраля 2019 года. Несмотря на это, у бойца более трёх миллионов подписчиков в Instagram. На своей страничке Жорж в основном делится интересными моментами из своей жизни, а также даёт советы новичкам, которые хотят попробовать себя в большом спорте.
Фото: instagram.com/georgesstpierre
Время от времени Сен-Пьер предлагает какие-нибудь простые упражнения для общего развития, которые могут выполнить неподготовленные люди. И в этот раз канадец предложил своим подписчикам постоять на одной ноге 10 секунд с закрытыми глазами.
Фото: instagram.com/georgesstpierre
Хитро улыбаясь, Жорж показал на личном примере, как нужно делать упражнение. В конце ролика боец посоветовал развести в стороны руки, чтобы было легче удерживать баланс. Мужчина добавил, что если скрестить руки на груди, то упражнение станет значительно сложнее.
Фото: instagram.com/georgesstpierre
Фанаты Сен-Пьера отписались о результатах. Многие люди признали, что им было очень непросто удержать равновесие, а кому-то даже потребовалось несколько попыток, чтобы продержаться всего 10 секунд. Впрочем, были и те, кто смог без проблем справиться с задачей.
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