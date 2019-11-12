Парень показал, как изменилась его причёска за три года. Вот почему важно любить себя
Парень с юности красил волосы, но однажды решил отрастить свой натуральный цвет, а теперь не хочет с ним расставаться.
Свою историю 36-летний Чавес опубликовал на Reddit. Он с юных лет красил волосы в темный цвет, чтобы скрыть седину, которая появилась еще в школе.
Фото: instagram.com/steelfox1203
Одноклассники смеялись над мальчиком, а он очень стеснялся, поэтому решил избавиться от седых волос. Так продолжалось долгое время, пока три года назад Чавес не решил вернуть естественный цвет волос.
Фото: instagram.com/steelfox1203
Результат впечатлил молодого человека, поэтому он отращивал волосы все длиннее. Чавес консультировался с подписчиками и спрашивал у них, стричься или нет. Они каждый раз говорили, что прическа выходит замечательной.
Фото: instagram.com/steelfox1203
Однако натуральный цвет получился очень удачным, Чавес принял себя. А его волосы уже отросли ниже плеч. Интернет-пользователи поражены сединой и говорят, что она очень к лицу парню.
Фото: instagram.com/steelfox1203
В соцсетях Чавес показал, как изменилась его прическа за три года. И результат действительно удивляет.
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