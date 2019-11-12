Парень показал, как изменилась его причёска за три года. Вот почему важно любить себя

Парень с юности красил волосы, но однажды решил отрастить свой натуральный цвет, а теперь не хочет с ним расставаться.

Свою историю 36-летний Чавес опубликовал на Reddit. Он с юных лет красил волосы в темный цвет, чтобы скрыть седину, которая появилась еще в школе.