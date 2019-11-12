«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

В веке высоких технологий, казалось, бы не место чудесам. Но...

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Илья Кахнович, иллюзионист: Вообще, я верю на самом деле в магию, хоть я и фокусник. Волшебство там, где в него верят.

И чтобы чудеса сбывались, правила лучше не нарушать.

Илья Кахнович:

Перед номером фокусника или любого другого артиста нельзя трогать его реквизит. Это считается плохой приметой. Также нельзя перед выходом на сцену желать удачи.

Я фокусами начал с детского сада увлекаться. Мне было около 5 лет, когда я увидел фокусника, он для меня был настоящим магом.