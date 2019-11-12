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«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

12 ноября 2019 16:40
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В веке высоких технологий, казалось,  бы не место чудесам. Но...

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники-1

Илья Кахнович, иллюзионист:
Вообще, я верю на самом деле в магию, хоть я и фокусник. Волшебство там, где в него верят.

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники-4

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники-6

И чтобы чудеса сбывались, правила лучше не нарушать.

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники-9

Илья Кахнович:
Перед номером фокусника или любого другого артиста нельзя трогать его реквизит. Это считается плохой приметой. Также  нельзя перед выходом на сцену желать удачи.

Я фокусами начал с детского сада увлекаться. Мне было около 5 лет, когда я увидел фокусника, он для меня был настоящим магом.

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники-12

С 6 лет на сцене, в 12 – у него уже был свой профессиональный номер. Сегодня у иллюзиониста, по сути, целая программа и ассистенты.

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники-15

Илья Кахнович:
Его зовут Шип, еще называем его Огненная шиншилла, потому что он из огня появляется. Это маленький ассистент мой.

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники-18

Иллюзионист и волшебник. Он вырос в цирковой семье. И на достигнутом не собирается останавливаться. С каждым номером его волшебные трюки становятся все эффектней.

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами

Подробности – в видеоматериале

# Фокусы # калейдоскоп # Илья Кахнович # Фотофакт

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