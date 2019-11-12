«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

В веке высоких технологий, казалось, бы не место чудесам. Но...
В веке высоких технологий, казалось, бы не место чудесам. Но...
Илья Кахнович, иллюзионист:
Вообще, я верю на самом деле в магию, хоть я и фокусник. Волшебство там, где в него верят.
О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
И чтобы чудеса сбывались, правила лучше не нарушать.
Илья Кахнович:
Перед номером фокусника или любого другого артиста нельзя трогать его реквизит. Это считается плохой приметой. Также нельзя перед выходом на сцену желать удачи.
Я фокусами начал с детского сада увлекаться. Мне было около 5 лет, когда я увидел фокусника, он для меня был настоящим магом.
С 6 лет на сцене, в 12 – у него уже был свой профессиональный номер. Сегодня у иллюзиониста, по сути, целая программа и ассистенты.
Илья Кахнович:
Его зовут Шип, еще называем его Огненная шиншилла, потому что он из огня появляется. Это маленький ассистент мой.
Иллюзионист и волшебник. Он вырос в цирковой семье. И на достигнутом не собирается останавливаться. С каждым номером его волшебные трюки становятся все эффектней.
Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами
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