2019-й под знаком Жёлтого Кабана. В чём встречать Новый год

Чуть больше месяца осталось до новогодней ночи. Модницы уже начинают искать наряды для торжества. Мы решили помочь и подсказать, в чем можно выглядеть неотразимо и очень актуально в Новый год.

2019 год – год Желтого Кабана. Стихия – Земля, поэтому можно отдать предпочтение коричневому, зеленому, нюдовому цвету или их оттенкам. Натуральные цвета будут актуальны.