2019-й под знаком Жёлтого Кабана. В чём встречать Новый год
Чуть больше месяца осталось до новогодней ночи. Модницы уже начинают искать наряды для торжества. Мы решили помочь и подсказать, в чем можно выглядеть неотразимо и очень актуально в Новый год.
2019 год – год Желтого Кабана. Стихия – Земля, поэтому можно отдать предпочтение коричневому, зеленому, нюдовому цвету или их оттенкам. Натуральные цвета будут актуальны.
Фото с сайта net-a-porter.com
Но главным цветом предстоящего праздника станет желтый и близкие к нему цвета – золотой, горчичный, лимонный, терракотовый, шафрановый, бежевый, оливковый, янтарный или оранжевый. Эти оттенки принесут удачу в будущем году.
Фото с сайта net-a-porter.com
Из такой разнообразной палитры можно с легкостью выбрать цвет, который пойдет любому типу внешности. Однако если вы все-таки хотите остановить свой выбор на классическом черном платье, то можно дополнить его яркими, блестящими, массивными аксессуарами – серьгами, колье, браслетами или сумочкой. Оттенок украшений – золотой или желтый.
Фото с сайта net-a-porter.com
Праздничный наряд советуют выбирать из шелка, бархата, кружева, люрекса или пайеток – любой блеск будет уместен.
Фото с сайта net-a-porter.com
В моде пышные элементы образа – это могут быть объемные рукава, воланы на одежде или пышная юбка. Однако здесь стоит проявить осторожность – чем более объемный верхний или нижний элемент образа, то второй элемент стоит выбрать максимально простой, чтобы не сделать свой образ тяжелым. Можно отдать предпочтение ассиметричному силуэту.
Фото с сайта net-a-porter.com
В макияже стоит отдать предпочтение ярким цветам – сделать акцент на глаза или губы. Фавориты – это золотистые оттенки или металлик, кожа буквально должна светиться. Однако стоит помнить про меру, нюдовую помаду на губах сочетать с ярким макияжем глаз или наоборот – пастельные тона на глазах сочетать с золотистым металликом на губах.