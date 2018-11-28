Детский хор и супергерой: новополоцкие школьники сняли клип о раздельном сборе отходов

Новости Беларуси. Клип новополоцких школьников победил в республиканском конкурсе «Героям петь легко». В создании видео поучаствовали учитель музыки, педагог-организатор, ученики 4, 9 и 10 классов.

Как сообщается на сайте target99.by, 18 сентября среди учреждений общего среднего образования был объявлен конкурс «Героям петь легко». Участники должны были снять клип, где дети поют песню «Маленьких экоменов». Также требовалось показать всю важность раздельного сбора отходов.

На конкурс движения «Цель-99» было прислано 406 клипов. Жюри оценивали ролики по 10-балльной шкале на основе трёх критериев: качество исполнения песни, оригинальность идеи и качество клипа, информативность и убедительность.

Изначально планировалось четыре призовых места, но организаторы конкурса учли количество участников и увеличили число призовых мест до 10. Победителей же и вовсе 11, т. к. одно из мест разделили сразу два учреждения образования.

Первые два победителя получат музыкальное оборудование, вторая двойка выиграла по проектору и экрану для него. Кстати, главному победителю приз вручит не кто иной, как сам Экомен.