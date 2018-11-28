Детский хор и супергерой: новополоцкие школьники сняли клип о раздельном сборе отходов

Новости Беларуси. Клип новополоцких школьников победил в республиканском конкурсе «Героям петь легко». В создании видео поучаствовали учитель музыки, педагог-организатор, ученики 4, 9 и 10 классов.
Новости Беларуси. Клип новополоцких школьников победил в республиканском конкурсе «Героям петь легко». В создании видео поучаствовали учитель музыки, педагог-организатор, ученики 4, 9 и 10 классов.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале target99 Belarus
Как сообщается на сайте target99.by, 18 сентября среди учреждений общего среднего образования был объявлен конкурс «Героям петь легко». Участники должны были снять клип, где дети поют песню «Маленьких экоменов». Также требовалось показать всю важность раздельного сбора отходов.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале target99 Belarus
На конкурс движения «Цель-99» было прислано 406 клипов. Жюри оценивали ролики по 10-балльной шкале на основе трёх критериев: качество исполнения песни, оригинальность идеи и качество клипа, информативность и убедительность.
Изначально планировалось четыре призовых места, но организаторы конкурса учли количество участников и увеличили число призовых мест до 10. Победителей же и вовсе 11, т. к. одно из мест разделили сразу два учреждения образования.
Первые два победителя получат музыкальное оборудование, вторая двойка выиграла по проектору и экрану для него. Кстати, главному победителю приз вручит не кто иной, как сам Экомен.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале target99 Belarus
Итак, первое место заняла… ГУО «Средняя школа №12 г. Новополоцка» с клипом «Это наша забота, а не кого-то!».
В видео победителей роль Экомена примерил на себя один из учеников. Он созывает команду девушек, каждая из которых намекает выбрасывать стекло, бумагу и пластик в специально предназначенные для этого контейнеры.
Также в видео присутствует хор нарядных маленьких детей. Ребята поют: «это же так просто – мусор разделять». И, конечно, в ролике наглядно объясняется, почему полезно выбрасывать отходы раздельно. 2 пластиковые бутылки = 1 мяч, 3 стеклянные бутылки = 1 ваза, 500 г картона = 1 тетрадь.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале target99 Belarus
Ролик похвалили пользователи соцсетей.
«Видно, что заморочились ребята! Хороший клип»,
«Все круто сделано. Огонь, ребята постарались»,
«Круто».
Под видео появился и ответ.
«Надеемся, наш ролик побудит вас сделать правильный выбор!».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале target99 Belarus
Побуждающие к правильным действиям ролики любят снимать и сотрудники МЧС. Несколько дней назад белорусские спасатели сделали кавер на песню Киркорова и Крида, чтобы напомнить о номере вызова экстренных служб.
Клип называется «Цвет настроения красный» (здесь подробнее).