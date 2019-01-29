Олег Меньшиков показал в Минске свой спектакль «Оркестр мечты. Медь»: реакция соцсетей

Виртуозно работая в синтезе различных жанров, 30 артистов соединяют слово, музыку, танец, костюмы и многое другое и наполняют своей невероятной энергией и мощным звучанием духовых инструментов зрительный зал и все пространство вокруг, подчеркивая настроение каждой исполняемой пьесы».

На сцене оркестр не просто исполняет музыку, а также танцует и устраивает музыкальные дуэли.

Зрители остались довольны спектаклем. В соцсетях появились отзывы о нем.

«Рада за себя, что посмотрела этот спектакль, было душевно и музыкально... Буду всегда мечтать и, несмотря на то, что взрослею, с мечтами не буду мельчить; буду чаще с друзьями выбираться на пикник, чтобы прочистить лёгкие и мозги; буду стараться запомнить как можно больше простых и добрых моментов (они хоть и простые, но важные в жизни). И я точно знаю, кто у меня любимый актёр»,

«Восторг публики с первой минуты! Это было здорово! Я понимаю, что музыкальный материал был беспроигрышным, но ведь весь вечер с «медью», барабанами, стульями в качестве музыкальных инструментов и «горящих» палочек, хором и хореографией, стихами и самим Олегом Меньшиковым, его голосом и харизмой, всё это сделало меня счастливой.

И да, медь это круто»,

«Талант и энергетика большого актера, умноженные на мастерство и обаяние музыкантов оркестра»,

«Это чудесный вечер! Это Олег Меньшиков и его Оркестр мечты! Голос – ни с кем не спутать, харизма, энергия! Море удовольствия! Прислушайтесь: возраст – не помеха мечтать и сбываться мечтам».