Однолетники: какие бывают, как правильно выращивать и ухаживать

Яркие краски в саду весь сезон – это, прежде всего, однолетники. Многие из них цветут все лето практически без перерыва. Их семена сеют весной прямо в грунт на постоянное место.
Яркие краски в саду весь сезон – это, прежде всего, однолетники. Многие из них цветут все лето практически без перерыва. Их семена сеют весной прямо в грунт на постоянное место.
Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Мы их можем сеять, как только вот почва прогреется на 10 градусов, конечно, в хорошо подготовленное место. Это всем известные календулы, это бархатцы. Не стоит бояться того, что это какие-то избитые, тривиальные растения, которые всем уже приелись. Есть очень много новых сортов, которые порадуют вас своими красками и формами. Те же космеи бабушкины, которые были с меня ростом, теперь существуют современные компактные сорта, которые можно использовать даже в качестве бордюра. Точно так же и календулы низкорослые с различными красивыми окрасками. Вот у меня сорт с интересным таким названием «Гейша».
И васильки – это не те прекрасные васильки, которые мы можем увидеть в посевах ржи или в других каких-то злаках на полях. Вот такие замечательные сорта шаровидной формы, темно-бордовые, нежно-розовые, густо-фиолетовые сорта, белые. Василек вообще можно за сезон посеять раза три.
Какие ещё можно посадить однолетники? Как правильно их выращивать и ухаживать за ними? Узнаете, посмотрев видеоматериал.