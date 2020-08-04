Однолетники: какие бывают, как правильно выращивать и ухаживать

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Мы их можем сеять, как только вот почва прогреется на 10 градусов, конечно, в хорошо подготовленное место. Это всем известные календулы, это бархатцы. Не стоит бояться того, что это какие-то избитые, тривиальные растения, которые всем уже приелись. Есть очень много новых сортов, которые порадуют вас своими красками и формами. Те же космеи бабушкины, которые были с меня ростом, теперь существуют современные компактные сорта, которые можно использовать даже в качестве бордюра. Точно так же и календулы низкорослые с различными красивыми окрасками. Вот у меня сорт с интересным таким названием «Гейша».