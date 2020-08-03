«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это

Новости Беларуси. Киноплощадку недалеко от Смолевичей, в небольшой деревушке под названием Каменка, местные давно прозвали «Смолевудом», рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Киноплощадку недалеко от Смолевичей, в небольшой деревушке под названием Каменка, местные давно прозвали «Смолевудом», рассказали в проекте «Сделано».
В распоряжении киностудии «Беларусьфильм» более 80 гектаров. Луга и поля, леса, два озера.
Сергей Буйницкий, начальник натурной площадки киностудии «Беларусьфильм»:
Когда люди сюда приезжают даже впервые, будь то как актёры, так и продюсеры, они реально восхищены этим. Они выражают благодарность тому, что «Беларусьфильм» – это государственная структура и всё-таки это всё сохранила.
За последние несколько лет здесь родились десятки кинокартин. Множество военных фильмов отсняты под Смолевичами.
На территории натурной площадки отстроена даже целая деревня. Здесь 8 домов, хозпостройки и сельский клуб. Выглядит всё очень натурально.
Впереди у студии реализация 17 проектов и выход на новые кинорынки. «Беларусьфильмом» снято более 40 художественных военных картин, около 30 – документальных и несколько анимационных.
Владимир Карачевский, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
Когда сюда приезжают, у людей шок. Говорят, у вас же шикарное вообще место. Так вот я мечтаю, что Беларусь когда-нибудь станет не просто местом для съёмок собственных фильмов, но и местом для съёмок мировых блокбастеров и что, приехав на любой кинорынок, кинофестиваль, будут говорить: «О, Беларусь! Шикарное вообще место, и вот так там здорово снимать».