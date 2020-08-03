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«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это

03 августа 2020 15:48
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Новости Беларуси. Киноплощадку недалеко от Смолевичей, в небольшой деревушке под названием Каменка, местные давно прозвали «Смолевудом», рассказали в проекте «Сделано».  

«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это-1

«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это-3

В распоряжении киностудии «Беларусьфильм» более 80 гектаров. Луга и поля, леса, два озера.

«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это-6

Сергей Буйницкий, начальник натурной площадки киностудии «Беларусьфильм»:  
Когда люди сюда приезжают даже впервые, будь то как актёры, так и продюсеры, они реально восхищены этим. Они выражают благодарность тому, что «Беларусьфильм» – это государственная структура и всё-таки это всё сохранила.  

«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это-9

«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это-11

За последние несколько лет здесь родились десятки кинокартин. Множество военных фильмов отсняты под Смолевичами. 

«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это-14

На территории натурной площадки отстроена даже целая деревня. Здесь 8 домов, хозпостройки и сельский клуб. Выглядит всё очень натурально.   

«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это-17

Впереди у студии реализация 17 проектов и выход на новые кинорынки. «Беларусьфильмом» снято более 40 художественных военных картин, около 30 – документальных и несколько анимационных.   

«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это-20

Владимир Карачевский, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:   
Когда сюда приезжают, у людей шок. Говорят, у вас же шикарное вообще место. Так вот я мечтаю, что Беларусь когда-нибудь станет не просто местом для съёмок собственных фильмов, но и местом для съёмок мировых блокбастеров и что, приехав на любой кинорынок, кинофестиваль, будут говорить: «О, Беларусь! Шикарное вообще место, и вот так там здорово снимать».   

# Беларусьфильм # калейдоскоп # Владимир Карачевский # Фотофакт

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