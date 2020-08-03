«Смолевуд». Под Минском киношники отстроили целую деревню. Показываем, где это

Новости Беларуси. Киноплощадку недалеко от Смолевичей, в небольшой деревушке под названием Каменка, местные давно прозвали «Смолевудом», рассказали в проекте «Сделано».

В распоряжении киностудии «Беларусьфильм» более 80 гектаров. Луга и поля, леса, два озера.

Сергей Буйницкий, начальник натурной площадки киностудии «Беларусьфильм»:

Когда люди сюда приезжают даже впервые, будь то как актёры, так и продюсеры, они реально восхищены этим. Они выражают благодарность тому, что «Беларусьфильм» – это государственная структура и всё-таки это всё сохранила.

За последние несколько лет здесь родились десятки кинокартин. Множество военных фильмов отсняты под Смолевичами.

На территории натурной площадки отстроена даже целая деревня. Здесь 8 домов, хозпостройки и сельский клуб. Выглядит всё очень натурально.

Впереди у студии реализация 17 проектов и выход на новые кинорынки. «Беларусьфильмом» снято более 40 художественных военных картин, около 30 – документальных и несколько анимационных.