Учёные назвали причину старения человека

Новости США. Учёные из Университета Майами в ходе изучения причин старения пришли к выводу, что после «среднего возраста» у человека выключаются программы, ответственные за поддержание долгой жизни.

Как сообщает EurekAlert!, до 50 лет у человека слабо проявляются биохимические реакции организма, которые запускают процесс старения. С другой стороны, у живых существ с короткой продолжительностью жизни, например, мух, червей, мышей, эти биохимические реакции наблюдаются едва ли не с рождения.

Один из учёных предполагает, что человеческий геном не рассчитан на поддержание жизни организма после 50 лет. Тем не менее люди живут гораздо дольше, поэтому и запускается процесс старения.

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Некоторое время назад исследователи обнаружили белковые регуляторы долголетия. Однако не только они влияют на старение человека. Предполагается, что с продолжительностью жизни человека связана некодирующая ДНК, которая редко встречается у низших организмов.

Это исследование подтверждает предположение других учёных, которые считают, что старение организма происходит не само по себе, а вызывается определённой генетической программой. В настоящее время исследователи ищут способ «перекодировать» эту программу, чтобы замедлить или вовсе отключить процесс старения.