Знакомство не удалось. Как девушка встретилась в своей машине с медведем

Нынче оставлять открытую машину без присмотра весьма опасно. Ведь в транспорт могут пробраться не только мошенники, но и дикие животные.

Примером такого инцидента поделился пользователь Twitter с ником Ijayt205. На опубликованных кадрах молодая девушка спускается с крыльца к своей машине. Однако внутри транспорта её ждал сюрприз – бурый медведь.