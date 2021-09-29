Знакомство не удалось. Как девушка встретилась в своей машине с медведем
Нынче оставлять открытую машину без присмотра весьма опасно. Ведь в транспорт могут пробраться не только мошенники, но и дикие животные.
Примером такого инцидента поделился пользователь Twitter с ником Ijayt205. На опубликованных кадрах молодая девушка спускается с крыльца к своей машине. Однако внутри транспорта её ждал сюрприз – бурый медведь.
Фото: twitter.com/ijayt205
Первые действия, которые приняла девушка, – это закрыть дверцу машины. Однако животное хотело поближе познакомиться с хозяйкой автомобиля, поэтому такой расклад ему не понравился. В итоге девушка решила бросить машину и побежала обратно внутрь дома.
Фото: twitter.com/ijayt205
К счастью, при такой встрече пострадала только корзина с яблоками, которую девушка несла в автомобиль. Однако есть и положительные стороны произошедшего – 4,7 миллиона просмотров.
Такие встречи с гостями из животного мира случаются всё чаще. Например, в США олень решил посетить местный супермаркет. Как обслужили посетителя, вы можете узнать здесь.