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Знакомство не удалось. Как девушка встретилась в своей машине с медведем

29 сентября 2021 10:42
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Нынче оставлять открытую машину без присмотра весьма опасно. Ведь в транспорт могут пробраться не только мошенники, но и дикие животные.

Примером такого инцидента поделился пользователь Twitter с ником Ijayt205. На опубликованных кадрах молодая девушка спускается с крыльца к своей машине. Однако внутри транспорта её ждал сюрприз – бурый медведь.

Знакомство не удалось. Как девушка встретилась в своей машине с медведем-1

Фото: twitter.com/ijayt205

Первые действия, которые приняла девушка, – это закрыть дверцу машины. Однако животное хотело поближе познакомиться с хозяйкой автомобиля, поэтому такой расклад ему не понравился. В итоге девушка решила бросить машину и побежала обратно внутрь дома.

Знакомство не удалось. Как девушка встретилась в своей машине с медведем-4

Фото: twitter.com/ijayt205

К счастью, при такой встрече пострадала только корзина с яблоками, которую девушка несла в автомобиль. Однако есть и положительные стороны произошедшего – 4,7 миллиона просмотров.   

Такие встречи с гостями из животного мира случаются всё чаще. Например, в США олень решил посетить местный супермаркет. Как обслужили посетителя, вы можете узнать здесь.

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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