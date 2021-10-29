У вас диабет? Вот несколько способов снизить уровень сахара в крови

Уровень сахара в нашей крови может меняться в течение дня, но главное – это держать его под контролем, особенно для людей, страдающих диабетом. Как сообщает The Sun, если у вас диабет и высокий уровень сахара в крови (гипергликемия), вы можете испытывать сильную жажду или голод, а также такие симптомы, как помутнение зрения и тошноту.

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Это может быть неприятно, и у вас также может пересохнуть во рту, и вы почувствуете себя более усталым, чем обычно. Прежде чем вы начнете снижать уровень сахара в крови, вам нужно сначала проверить его. Нормальный уровень для человека без диабета перед едой составляет от 4,0 до 5,9 ммоль/л. Для людей с типом 1, типом 2 и детей с диабетом этот уровень составляет от 4 до 7 ммоль/л.

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Старший клинический консультант Diabetes UK Эстер Уолден сказала, что для людей, живущих с диабетом 2 типа, важно поддерживать уровень сахара в крови в целевом диапазоне, чтобы помочь снизить риск осложнений, таких как сердечный приступ, инсульт, проблемы с почками и глазами.

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Если у вас высокий уровень сахара в крови, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить его, и теперь исследователи обнаружили, что небольшой стакан сока может быть именно тем, что доктор прописал. Гранатовый сок Из-за высокого уровня сахара стоит помнить, сколько фруктового сока мы пьем. Одно исследование показало, что употребление гранатового сока может снизить уровень сахара в крови всего за 15 минут. Эксперты давали участникам подслащенную воду, а также гранатовый сок и обнаружили, что у пациентов, которые пили гранатовый сок, наблюдалась более низкая реакция на глюкозу.

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Результаты показывают, что у людей с диабетом при нормальном весе, которым давали 230 мл сока, его употребление помогло регулировать уровень сахара в крови. У всех участников вода не изменила уровень сахара в крови, но у испытуемых был «более низкий» уровень сахара через 30 и 15 минут после употребления сока. Гуляйте Керри Бисон, диетолог из Optibac Probiotics, сказала, что простой, бесплатный и осознанный способ снизить уровень сахара в крови – это пойти на прогулку. «Легкие упражнения, такие как ходьба, немного увеличивают частоту сердечных сокращений и дыхание, что посылает больше крови по всему телу для поддержки ваших мышц. Движение мышц стимулирует поглощение глюкозы (сахара) из вашего кровотока, что, в свою очередь, снижает уровень глюкозы в крови. Короткая 15-30-минутная прогулка в день может помочь, но если вы действительно хотите пройти лишний километр, попробуйте делать это после каждого приема пищи, чтобы предотвратить скачки сахара в крови, которые часто наблюдаются после еды», – добавила она.

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Эстер Уолден добавила: «Физическая активность может помочь израсходовать углеводы и сахар, которые вы потребляете, снижая уровень сахара в крови. Даже немного больше движений, чем обычно, может иметь большое значение – это может быть что угодно, от быстрой прогулки, онлайн-занятий спортом или садоводства. Важно ставить реалистичные краткосрочные цели и постепенно увеличивать их, чтобы сохранить мотивацию. Поддержание активности также может помочь снизить кровяное давление, что важно для здоровья сердца, и может стать отличным стимулятором настроения. Если вы живете с диабетом 2 типа, важно поговорить с вашим лечащим врачом, прежде чем вносить изменения в свой рацион питания и режим физических упражнений».

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Расслабляйтесь Керри сказала, что если ходьба вам не по душе, вы всегда можете попробовать другие упражнения, которые также помогут снять стресс. Ведь доказано, что йога снижает уровень сахара в крови.

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«Существует сложная взаимосвязь между стрессом и уровнем сахара в крови, и некоторые симптомы низкого уровня сахара в крови ощущаются так же, как приступ тревоги. В ряде исследований было показано, что практика медитации и осознанное питание помогают поддерживать баланс сахара в крови. Не забывайте осторожно дышать перед едой, сосредоточьтесь на еде и не ешьте, спеша на следующую встречу! Тщательное пережевывание пищи также является методом осознанного питания и может помочь снизить стресс и, следовательно, уровень сахара в крови», – добавила она. Пейте больше воды Чтобы избежать обезвоживания, мы все должны выпивать около двух литров воды в день. Но когда у вас высокий уровень сахара в крови, вполне вероятно, что ваше тело попытается вывести излишки сахара, поэтому вам, возможно, придется чаще ходить в туалет. Питьевая вода может помочь избавиться от излишка глюкозы и снизить уровень сахара в крови.

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Подумайте о количестве сахара в вашем рационе Это может показаться очевидным, но пренебрежение продуктами с высоким содержанием сахара окажет влияние на уровень сахара в крови. Мы можем не подозревать, но определенные продукты могут содержать много сахара. Обработанные или рафинированные продукты часто содержат много сахара. Диетолог Кэрри Ракстон сказала, что контроль уровня сахара в крови – это ограничение быстрых углеводов, таких как сладкие напитки, белый рис, кондитерские изделия и белый хлеб, и переход на более богатые белком или клетчаткой варианты, которые замедляют скорость всасывания углеводов в вашем кишечнике.

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«Попробуйте перекусить йогуртом вместо тостов или печенья, так как молочные продукты содержат много белка. Также выберите чашку чая вместо сладкого или газированного напитка», – объяснила она. Также известно, что регулярное употребление чая в любом возрасте улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, когнитивные функции, контроль веса и метаболизм. Доктор Ракстон добавила: «Также растет число данных, свидетельствующих о важной роли чая в поддержании психического благополучия, здоровья кишечника и плотности костей».

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Используйте лекарства Одним из способов снизить уровень сахара в крови является инъекция инсулина, сообщает Diabetes UK. Эксперты объясняют: «Будьте осторожны, так как для полного всасывания инсулина может потребоваться четыре часа или больше, поэтому вам нужно убедиться, что вы учитываете, сколько инсулина у вас уже может быть в организме, который еще не поглощен кровью. Инсулин, который еще не усвоен кровью, называется «активным инсулином».

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