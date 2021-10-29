У вас диабет? Вот несколько способов снизить уровень сахара в крови
Уровень сахара в нашей крови может меняться в течение дня, но главное – это держать его под контролем, особенно для людей, страдающих диабетом.
Как сообщает The Sun, если у вас диабет и высокий уровень сахара в крови (гипергликемия), вы можете испытывать сильную жажду или голод, а также такие симптомы, как помутнение зрения и тошноту.
Это может быть неприятно, и у вас также может пересохнуть во рту, и вы почувствуете себя более усталым, чем обычно. Прежде чем вы начнете снижать уровень сахара в крови, вам нужно сначала проверить его.
Нормальный уровень для человека без диабета перед едой составляет от 4,0 до 5,9 ммоль/л. Для людей с типом 1, типом 2 и детей с диабетом этот уровень составляет от 4 до 7 ммоль/л.
Старший клинический консультант Diabetes UK Эстер Уолден сказала, что для людей, живущих с диабетом 2 типа, важно поддерживать уровень сахара в крови в целевом диапазоне, чтобы помочь снизить риск осложнений, таких как сердечный приступ, инсульт, проблемы с почками и глазами.
Если у вас высокий уровень сахара в крови, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить его, и теперь исследователи обнаружили, что небольшой стакан сока может быть именно тем, что доктор прописал.
Гранатовый сок
Из-за высокого уровня сахара стоит помнить, сколько фруктового сока мы пьем. Одно исследование показало, что употребление гранатового сока может снизить уровень сахара в крови всего за 15 минут.
Эксперты давали участникам подслащенную воду, а также гранатовый сок и обнаружили, что у пациентов, которые пили гранатовый сок, наблюдалась более низкая реакция на глюкозу.
Результаты показывают, что у людей с диабетом при нормальном весе, которым давали 230 мл сока, его употребление помогло регулировать уровень сахара в крови.
У всех участников вода не изменила уровень сахара в крови, но у испытуемых был «более низкий» уровень сахара через 30 и 15 минут после употребления сока.
Гуляйте
Керри Бисон, диетолог из Optibac Probiotics, сказала, что простой, бесплатный и осознанный способ снизить уровень сахара в крови – это пойти на прогулку.
«Легкие упражнения, такие как ходьба, немного увеличивают частоту сердечных сокращений и дыхание, что посылает больше крови по всему телу для поддержки ваших мышц. Движение мышц стимулирует поглощение глюкозы (сахара) из вашего кровотока, что, в свою очередь, снижает уровень глюкозы в крови. Короткая 15-30-минутная прогулка в день может помочь, но если вы действительно хотите пройти лишний километр, попробуйте делать это после каждого приема пищи, чтобы предотвратить скачки сахара в крови, которые часто наблюдаются после еды», – добавила она.
Эстер Уолден добавила: «Физическая активность может помочь израсходовать углеводы и сахар, которые вы потребляете, снижая уровень сахара в крови. Даже немного больше движений, чем обычно, может иметь большое значение – это может быть что угодно, от быстрой прогулки, онлайн-занятий спортом или садоводства. Важно ставить реалистичные краткосрочные цели и постепенно увеличивать их, чтобы сохранить мотивацию. Поддержание активности также может помочь снизить кровяное давление, что важно для здоровья сердца, и может стать отличным стимулятором настроения. Если вы живете с диабетом 2 типа, важно поговорить с вашим лечащим врачом, прежде чем вносить изменения в свой рацион питания и режим физических упражнений».
Расслабляйтесь
Керри сказала, что если ходьба вам не по душе, вы всегда можете попробовать другие упражнения, которые также помогут снять стресс. Ведь доказано, что йога снижает уровень сахара в крови.
«Существует сложная взаимосвязь между стрессом и уровнем сахара в крови, и некоторые симптомы низкого уровня сахара в крови ощущаются так же, как приступ тревоги. В ряде исследований было показано, что практика медитации и осознанное питание помогают поддерживать баланс сахара в крови. Не забывайте осторожно дышать перед едой, сосредоточьтесь на еде и не ешьте, спеша на следующую встречу! Тщательное пережевывание пищи также является методом осознанного питания и может помочь снизить стресс и, следовательно, уровень сахара в крови», – добавила она.
Пейте больше воды
Чтобы избежать обезвоживания, мы все должны выпивать около двух литров воды в день. Но когда у вас высокий уровень сахара в крови, вполне вероятно, что ваше тело попытается вывести излишки сахара, поэтому вам, возможно, придется чаще ходить в туалет. Питьевая вода может помочь избавиться от излишка глюкозы и снизить уровень сахара в крови.
Подумайте о количестве сахара в вашем рационе
Это может показаться очевидным, но пренебрежение продуктами с высоким содержанием сахара окажет влияние на уровень сахара в крови.
Мы можем не подозревать, но определенные продукты могут содержать много сахара. Обработанные или рафинированные продукты часто содержат много сахара.
Диетолог Кэрри Ракстон сказала, что контроль уровня сахара в крови – это ограничение быстрых углеводов, таких как сладкие напитки, белый рис, кондитерские изделия и белый хлеб, и переход на более богатые белком или клетчаткой варианты, которые замедляют скорость всасывания углеводов в вашем кишечнике.
«Попробуйте перекусить йогуртом вместо тостов или печенья, так как молочные продукты содержат много белка. Также выберите чашку чая вместо сладкого или газированного напитка», – объяснила она.
Также известно, что регулярное употребление чая в любом возрасте улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, когнитивные функции, контроль веса и метаболизм.
Доктор Ракстон добавила: «Также растет число данных, свидетельствующих о важной роли чая в поддержании психического благополучия, здоровья кишечника и плотности костей».
Используйте лекарства
Одним из способов снизить уровень сахара в крови является инъекция инсулина, сообщает Diabetes UK.
Эксперты объясняют: «Будьте осторожны, так как для полного всасывания инсулина может потребоваться четыре часа или больше, поэтому вам нужно убедиться, что вы учитываете, сколько инсулина у вас уже может быть в организме, который еще не поглощен кровью. Инсулин, который еще не усвоен кровью, называется «активным инсулином».
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