Прямой эфир

А всё началось с простого мяуканья. Кошка подралась с игрушкой и стала популярной

28 октября 2021 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Агрессия порождает эти же эмоции. Но порой такая цепочка может оказаться весьма забавной, а позже и популярной.

В соцсетях появилось смешное видео, где кошка злобно кричит на свою говорящую механическую копию.

А всё началось с простого мяуканья. Кошка подралась с игрушкой и стала популярной-1

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Рената Гиматдинова»

Непонятная причина такого яростного спора дала людям повод для полёта фантазии. Сейчас это «сражение» можно часто встретить в интерпретации различных мемов. Одни из таких вариантов – сессия, повестка в военкомат, помощь родителям и дружеский спор.

Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного кота, который стал героем различных мемов. Узнать, почему пушистый друг обратил на себя столько внимания, можно здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Принял сообщение спасателей за спам. Заблудившийся мужчина сутки находился в горах
28 октября 2021 14:12

Принял сообщение спасателей за спам. Заблудившийся мужчина сутки находился в горах

Эти продукты продлят вам жизнь. Средиземноморская диета и её польза
27 октября 2021 13:28

Эти продукты продлят вам жизнь. Средиземноморская диета и её польза

Упорство, талант и изящность. Известные российские актрисы, которые уже много лет покоряют зрительские сердца
27 октября 2021 13:25

Упорство, талант и изящность. Известные российские актрисы, которые уже много лет покоряют зрительские сердца