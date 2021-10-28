А всё началось с простого мяуканья. Кошка подралась с игрушкой и стала популярной

Агрессия порождает эти же эмоции. Но порой такая цепочка может оказаться весьма забавной, а позже и популярной.
В соцсетях появилось смешное видео, где кошка злобно кричит на свою говорящую механическую копию.
Агрессия порождает эти же эмоции. Но порой такая цепочка может оказаться весьма забавной, а позже и популярной.
В соцсетях появилось смешное видео, где кошка злобно кричит на свою говорящую механическую копию.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Рената Гиматдинова»
Непонятная причина такого яростного спора дала людям повод для полёта фантазии. Сейчас это «сражение» можно часто встретить в интерпретации различных мемов. Одни из таких вариантов – сессия, повестка в военкомат, помощь родителям и дружеский спор.
Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного кота, который стал героем различных мемов. Узнать, почему пушистый друг обратил на себя столько внимания, можно здесь.