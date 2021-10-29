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После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин

29 октября 2021 14:21
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Приближается Хэллоуин, а это значит, что самое время запастись различными вкусняшками, заварить какао, укутаться в плед и начать смотреть страшные истории. В этой статье мы расскажем о пяти фильмах, которые помогут с головой окунуться в атмосферу праздника.

«Я иду искать»

Эту первую брачную ночь девушка запомнит надолго. В фильме идёт рассказ о Грейс, которая уверена, что встретила любовь всей её жизни, красивого и обеспеченного Алекса. У богатых свои причуды, и семья жениха для девушки не стала исключением.

После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин-1

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Я иду искать»

Дело в том, что в ночь после свадьбы все родственники собираются в комнате и до утра проводят время за играми. Однако это не просто семейные посиделки. Такая традиция – церемония посвящения, которую проходят не все. Узнать, какая игра на выживание попалась Грейс, и справится ли он с сумасшедшей семейкой, вы сможете после просмотра.

После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин-4

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Я иду искать»

 «Оно»

Коулрофобия – боязнь клоунов. Некоторые психологи считают, что причиной возникновения такой фобии является непонятная гримаса актёра, который развлекает детей. Страх возникает из-за того, что нельзя узнать реальные эмоции аниматора.

Однако Пеннивайз – не этот случай. Он является воплощением всех страхов человека, а чудовищную улыбку клоуна могут увидеть только дети. Пеннивайз вовсе не собирается развлекать ребятишек – повстречавшись с ним, они бесследно пропадают.

После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин-7

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Оно»

После очередного такого несчастного случая семеро ребят решают прервать цепочку исчезновений. За время их сражений они находят любовь, счастье и настоящую дружбу. Но смогут ли дети осуществить свой план? Победят ли они воплощение самых сильных страхов?

После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин-10

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Оно»

«Счастливого дня смерти»

Если хоть раз возникала мысль, что свой день рождения вы провели просто ужасно, то смеем вас огорчить: бывает и хуже. В фильме «Счастливого дня смерти» рассказывается о популярной студентке Три, которая всегда стремится быть идеальной. Но её старания перешли границы: ради хороших оценок она начала встречаться с преподавателем, для поддержания своей популярности девушке не раз приходилось унижать других людей и быть лицемерной.

После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин-13

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

Поэтому на день рождения она получила соответствующий подарок – собственную смерть. Однако судьба не хочет так просто распрощаться с девушкой. Она даёт ей большое количество попыток, чтобы узнать, кто сделал такой «сюрприз» и почему.

После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин-16

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

 «Зеркала»

Порой и собственная тень бывает опасной. Бен, бывший полицейский, а в настоящее время охранник закрывшегося супермаркета, в очередной раз прогуливался по коридорам здания, как друг обнаружил странную комнату. В ней стояли до блеска вычищенные зеркала. Но что-то в них смущало мужчину.  

После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин-19

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зеркала»

После такой находки у Бена по неизвестным причинам погибает сестра и мать. Позже бывший полицейский понимает, что всему виной зеркала, а точнее, отражения в них. Но как же избавиться от собственных теней и предотвратить цепочку несчастных случаев? В чём был секрет этих зеркал? Ответить на эти вопросы вы сможете после просмотра ужастика.

После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин-22

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зеркала»

«Проклятие монахини»

Сюжет фильма разворачивается в одном из румынских монастырей. Находясь далеко от цивилизации, он не привлекал к себе много внимания. Однако один случай заставил всех говорить об этом месте: сестра решила самостоятельно уйти из жизни, что считается одним из самых страшных грехов. Отец Берк, который был послан руководством, чтобы тот посетил монастырь и выяснил, всё ли там в порядке. Но поездка священника продлилась дольше, чем он мог себе представить. Что скрывают стены этого загадочного здания, вы сможете узнать после просмотра фильма.

После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин-25

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зеркала»

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# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

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