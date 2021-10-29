После этого вы точно не уснёте. Очень страшные фильмы на Хэллоуин

Приближается Хэллоуин, а это значит, что самое время запастись различными вкусняшками, заварить какао, укутаться в плед и начать смотреть страшные истории. В этой статье мы расскажем о пяти фильмах, которые помогут с головой окунуться в атмосферу праздника. «Я иду искать» Эту первую брачную ночь девушка запомнит надолго. В фильме идёт рассказ о Грейс, которая уверена, что встретила любовь всей её жизни, красивого и обеспеченного Алекса. У богатых свои причуды, и семья жениха для девушки не стала исключением.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Я иду искать»

Дело в том, что в ночь после свадьбы все родственники собираются в комнате и до утра проводят время за играми. Однако это не просто семейные посиделки. Такая традиция – церемония посвящения, которую проходят не все. Узнать, какая игра на выживание попалась Грейс, и справится ли он с сумасшедшей семейкой, вы сможете после просмотра.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Я иду искать»

«Оно» Коулрофобия – боязнь клоунов. Некоторые психологи считают, что причиной возникновения такой фобии является непонятная гримаса актёра, который развлекает детей. Страх возникает из-за того, что нельзя узнать реальные эмоции аниматора. Однако Пеннивайз – не этот случай. Он является воплощением всех страхов человека, а чудовищную улыбку клоуна могут увидеть только дети. Пеннивайз вовсе не собирается развлекать ребятишек – повстречавшись с ним, они бесследно пропадают.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Оно»

После очередного такого несчастного случая семеро ребят решают прервать цепочку исчезновений. За время их сражений они находят любовь, счастье и настоящую дружбу. Но смогут ли дети осуществить свой план? Победят ли они воплощение самых сильных страхов?

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Оно»

«Счастливого дня смерти» Если хоть раз возникала мысль, что свой день рождения вы провели просто ужасно, то смеем вас огорчить: бывает и хуже. В фильме «Счастливого дня смерти» рассказывается о популярной студентке Три, которая всегда стремится быть идеальной. Но её старания перешли границы: ради хороших оценок она начала встречаться с преподавателем, для поддержания своей популярности девушке не раз приходилось унижать других людей и быть лицемерной.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

Поэтому на день рождения она получила соответствующий подарок – собственную смерть. Однако судьба не хочет так просто распрощаться с девушкой. Она даёт ей большое количество попыток, чтобы узнать, кто сделал такой «сюрприз» и почему.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

«Зеркала» Порой и собственная тень бывает опасной. Бен, бывший полицейский, а в настоящее время охранник закрывшегося супермаркета, в очередной раз прогуливался по коридорам здания, как друг обнаружил странную комнату. В ней стояли до блеска вычищенные зеркала. Но что-то в них смущало мужчину.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зеркала»

После такой находки у Бена по неизвестным причинам погибает сестра и мать. Позже бывший полицейский понимает, что всему виной зеркала, а точнее, отражения в них. Но как же избавиться от собственных теней и предотвратить цепочку несчастных случаев? В чём был секрет этих зеркал? Ответить на эти вопросы вы сможете после просмотра ужастика.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зеркала»

«Проклятие монахини» Сюжет фильма разворачивается в одном из румынских монастырей. Находясь далеко от цивилизации, он не привлекал к себе много внимания. Однако один случай заставил всех говорить об этом месте: сестра решила самостоятельно уйти из жизни, что считается одним из самых страшных грехов. Отец Берк, который был послан руководством, чтобы тот посетил монастырь и выяснил, всё ли там в порядке. Но поездка священника продлилась дольше, чем он мог себе представить. Что скрывают стены этого загадочного здания, вы сможете узнать после просмотра фильма.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зеркала»