Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

В мире усилилась паника из-за коронавируса. Жители многих стран отреагировали на новости об инфекции. Общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило 125 тысяч человек. Большее число заболевших выявлено в Китае, Италии, Иране Южной Корее, Франции, Испании, Германии и США. По информации Daily Mail, некоторые страны закрывают границы, отменяют занятия в школах и массовые мероприятия. В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. В Италии после ограничения на передвижение между городами были закрыты все магазины, кроме аптек и продовольственных точек первой необходимости. «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении (здесь подробнее).

Таиланд. Обезьяны охотятся за едой в городе Лопбури, к северу от Бангкока, где из-за вируса стало меньше туристов. Именно они обычно кормят животных.

Греция. Церковь в Салониках дезинфицируют стерилизующим туманом.

Кувейт. Пациенты ждут результаты теста. Расстояние между людьми не менее метра.

США. Зона ожидания рейса в аэропорту JFK в Нью-Йорке пуста после того, как мэр объявил в городе чрезвычайное положение.

США. Жители Нью-Йорка покупают еду в магазине через несколько часов после объявления чрезвычайного положения.

США. Полки в магазинах.