С этой песней Little Big представит Россию на «Евровидении-2020». Как вам?

Новости России. Группа Little Big показала песню, с которой представит Россию на «Евровидении-2020».
Премьера композиции под названием «Uno» состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант». Отрывок песни появился в соцсетях ещё 7 марта, однако целиком она прозвучала только 12 марта.
Российские участники единственные, кто представил песню после 9 марта. Впрочем, группа Little Big заранее сообщила Европейскому вещательному союзу информацию о песне.
«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Фото: instagram.com/littlebigband
Как рассказывал лидер коллектива Илья Прусикин, композиция была написана спонтанно. Группа не планировала выступать с «Uno» на песенном конкурсе.
Поклонники группы тепло приняли трек и заметили, что на фоне многих других грустных композиций, которые прозвучат на «Евровидении», эта песня внесёт сильное разнообразие, хотя она и не настолько зажигательная, как ряд других композиций Little Big.
Напомним, «Евровидение-2020» пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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