С этой песней Little Big представит Россию на «Евровидении-2020». Как вам?

Новости России. Группа Little Big показала песню, с которой представит Россию на «Евровидении-2020».

Премьера композиции под названием «Uno» состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант». Отрывок песни появился в соцсетях ещё 7 марта, однако целиком она прозвучала только 12 марта.

Российские участники единственные, кто представил песню после 9 марта. Впрочем, группа Little Big заранее сообщила Европейскому вещательному союзу информацию о песне.

«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»