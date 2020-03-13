И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Неудачные дни случаются у всех, однако существует суеверие, что в пятницу, 13-ое невезение подстерегает всех и за каждым углом. Кто-то в это не верит, кто-то, наоборот, запирается дома и откладывает все дела на потом.
Мы решили воспользоваться принципом «предупреждён – значит вооружён». Давайте выясним, какие неприятности могут произойти в «чёрную» пятницу, чтобы заранее к ним подготовиться или и вовсе не позволить им случиться.
Фото: reddit.com/user/Mustard_SG
Фото: reddit.com/user/yourmate24
Фото: reddit.com/user/W-503
Фото: reddit.com/user/arkan_sassy
Фото: reddit.com/user/ericgames234
Фото: reddit.com/user/manofjapos
Фото: reddit.com/user/lager-sir-is-regal
Фото: reddit.com/user/lordkinsanity
Фото: reddit.com/user/Boobot-the-destroyer
Фото: reddit.com/user/rlemur
Фото: reddit.com/user/GallowBoob
Фото: reddit.com/user/Schwiftmister
Фото: reddit.com/user/cotton-swabs
Кстати, ранее мы рассказывали о происхождении мифа о «чёрной пятнице».
Что на самом деле случалось в этот день – читайте здесь.