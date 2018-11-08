«Это самый дорогой подарок в твоей жизни». Лолита показала 8-месячную дочь на видео

Лолита Милявская:

Это 1999 год... Ещё нет продвинутых мобильников, есть обычные камеры, которые запечатлеют обычную жизнь… Уже нет моего любимого Эммануила, нет старенького дивана... Много чего и кого уже нет из этого времени.. У моей первокурсницы 3 ноября был День Рождения... Меня не было... Евочке тут всего месяцев 8... Этот фильм сделан Другом семьи Александром Бирюковым, замечательным Киевским драматическим актёром! Он многое наснимал, приезжая к нам на дачу! Евочка, запомни! – Это самый дорогой Подарок в Твоей Жизни! У Тебя есть Воспоминания!..