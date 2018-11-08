«Это самый дорогой подарок в твоей жизни». Лолита показала 8-месячную дочь на видео
Лолита трогательно поздравила свою дочь Еву с днем рождения. Девушке исполнилось 20 лет третьего ноября.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором Еве всего 8 месяцев. Ролик был сделан в 1999 году. Видео снял на даче друг семьи певицы. Фоном играет лирическая песня, которую поет сама Лолита.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/lolitamilyavskaya
Исполнительница призналась, что не смогла присутствовать на празднике дочери, которая уже учится на первом курсе.Однако мама не забыла трогательно поздравить ребенка.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/lolitamilyavskaya
Лолита Милявская:
Это 1999 год... Ещё нет продвинутых мобильников, есть обычные камеры, которые запечатлеют обычную жизнь… Уже нет моего любимого Эммануила, нет старенького дивана... Много чего и кого уже нет из этого времени.. У моей первокурсницы 3 ноября был День Рождения... Меня не было... Евочке тут всего месяцев 8... Этот фильм сделан Другом семьи Александром Бирюковым, замечательным Киевским драматическим актёром! Он многое наснимал, приезжая к нам на дачу! Евочка, запомни! – Это самый дорогой Подарок в Твоей Жизни! У Тебя есть Воспоминания!..
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
Подписчики поздравили Еву с днем рождения и отметили, что «здорово, что у мамы есть такие видео, которые сохраняют самые счастливые моменты».
Лолита о своих мужчинах: на мне они все росли (большое интервью читайте здесь).