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«Это самый дорогой подарок в твоей жизни». Лолита показала 8-месячную дочь на видео

08 ноября 2018 08:23
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Лолита трогательно поздравила свою дочь Еву с днем рождения. Девушке исполнилось 20 лет третьего ноября.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором Еве всего 8 месяцев. Ролик был сделан в 1999 году. Видео снял на даче друг семьи певицы. Фоном играет лирическая песня, которую поет сама Лолита.

«Это самый дорогой подарок в твоей жизни». Лолита показала 8-месячную дочь на видео-1

Скриншот из видео со страницы instagram.com/lolitamilyavskaya

Исполнительница призналась, что не смогла присутствовать на празднике дочери, которая уже учится на первом курсе.Однако мама не забыла трогательно поздравить ребенка.

«Это самый дорогой подарок в твоей жизни». Лолита показала 8-месячную дочь на видео-4

Скриншот из видео со страницы instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита Милявская:
Это 1999 год... Ещё нет продвинутых мобильников, есть обычные камеры, которые запечатлеют обычную жизнь… Уже нет моего любимого Эммануила, нет старенького дивана... Много чего и кого уже нет из этого времени.. У моей первокурсницы 3 ноября был День Рождения... Меня не было... Евочке тут всего месяцев 8... Этот фильм сделан Другом семьи Александром Бирюковым, замечательным Киевским драматическим актёром! Он многое наснимал, приезжая к нам на дачу! Евочка, запомни! – Это самый дорогой Подарок в Твоей Жизни! У Тебя есть Воспоминания!..

«Это самый дорогой подарок в твоей жизни». Лолита показала 8-месячную дочь на видео-7

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

«Это самый дорогой подарок в твоей жизни». Лолита показала 8-месячную дочь на видео-9

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Подписчики поздравили Еву с днем рождения и отметили, что «здорово, что у мамы есть такие видео, которые сохраняют самые счастливые моменты».

Лолита о своих мужчинах: на мне они все росли (большое интервью читайте здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Лолита # Фотофакт

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