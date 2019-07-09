Совет врачей: при каких заболеваниях нужно есть грибы

Врачи-диетологи рекомендуют употреблять в пищу 120-150 грамм грибов ежедневно. В них содержатся витамины и полезные вещества, которые улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной системы, и даже борются с образованием опухолевых клеток.

«Пища богов». Какие грибы приносят пользу, а каких следует опасаться?

Как сообщает информационное агентство РИА Новости, белок, фосфор, кальций и другие полезные вещества в грибах укрепляют костную ткань и помогают образованию и развитию новых клеток крови в организме. К тому же, в грибах нет холестерина, так как это продукт растительного происхождения. Поэтому они не противопоказаны людям, страдающим от лишнего веса.

Также врачи рекомендуют грибы диабетикам. Дело в том, что в грибах присутствуют пищевые волокна, которые снижают уровень глюкозы в крови.