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Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных

09 июля 2019 10:10
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Забавная ситуация произошла в Индии: животное показывает мужчине на спину и просит, чтобы он ее почесал. Но человек не совсем попадает в точку, умная обезьяна берет человека за руку и прикладывает ее к другому месту.

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных-1

Фото: Daily Mail

Как сообщает Daily Mail, веселые фотографии и видео появились в социальных сетях. Обезьянка сидит на деревянном настиле с человеком, который начинает чесать спину животному.

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных-4

Фото: Daily Mail

Решив, что мужчина делает это не так, как нужно, очаровательное животное просит человека погладить ее в другом месте.

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных-7

Фото: Daily Mail

Мужчина продолжает чесать обезьянку, но как только он перестает это делать, животное сразу же хватает его за руку и просит еще.

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных-10

Фото: Daily Mail

В конце обезьяна даже прыгает на руки к человеку и обнимает его.

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных-13

Фото: Daily Mail

Животные часто ведут себя забавно и пытаются привлечь внимание человека любым способом.

В Бразилии 7 щенков золотистого ретривера обежали всю территорию дома, чтобы поиграть с маленьким хозяином, подробнее можно узнать здесь.

# Человек и животные # калейдоскоп # Видеофакт

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