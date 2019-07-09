Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных

Забавная ситуация произошла в Индии: животное показывает мужчине на спину и просит, чтобы он ее почесал. Но человек не совсем попадает в точку, умная обезьяна берет человека за руку и прикладывает ее к другому месту.
Забавная ситуация произошла в Индии: животное показывает мужчине на спину и просит, чтобы он ее почесал. Но человек не совсем попадает в точку, умная обезьяна берет человека за руку и прикладывает ее к другому месту.
Фото: Daily Mail
Как сообщает Daily Mail, веселые фотографии и видео появились в социальных сетях. Обезьянка сидит на деревянном настиле с человеком, который начинает чесать спину животному.
Фото: Daily Mail
Решив, что мужчина делает это не так, как нужно, очаровательное животное просит человека погладить ее в другом месте.
Фото: Daily Mail
Мужчина продолжает чесать обезьянку, но как только он перестает это делать, животное сразу же хватает его за руку и просит еще.
Фото: Daily Mail
В конце обезьяна даже прыгает на руки к человеку и обнимает его.
Фото: Daily Mail
Животные часто ведут себя забавно и пытаются привлечь внимание человека любым способом.
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