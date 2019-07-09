Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных

Забавная ситуация произошла в Индии: животное показывает мужчине на спину и просит, чтобы он ее почесал. Но человек не совсем попадает в точку, умная обезьяна берет человека за руку и прикладывает ее к другому месту.

Фото: Daily Mail

Как сообщает Daily Mail, веселые фотографии и видео появились в социальных сетях. Обезьянка сидит на деревянном настиле с человеком, который начинает чесать спину животному.

Фото: Daily Mail

Решив, что мужчина делает это не так, как нужно, очаровательное животное просит человека погладить ее в другом месте.

Фото: Daily Mail

Мужчина продолжает чесать обезьянку, но как только он перестает это делать, животное сразу же хватает его за руку и просит еще.

Фото: Daily Mail

В конце обезьяна даже прыгает на руки к человеку и обнимает его.

Фото: Daily Mail