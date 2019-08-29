В России ушёл из жизни актёр Александр Числов. Ему было 54 года

Незадолго до ухода Числова из жизни в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым актёру был посвящён целый выпуск . Александр Владимирович рассказал, что его пытаются убить, чтобы забрать квартиру. Артист не ел несколько дней, чтобы не быть отравленным.

Новости России. Российский актёр Александр Числов скончался в Москве. Ему было 54 года. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Гильдии актёров Союза кинематографистов России.

Врач клиники, в которой проходил лечение Числов, сказал, что у актёра крайнее истощение. Медработник также добавил, что из-за пристрастия Александра Владимировича к алкоголю у артиста развилась полиневропатия, а отказ от еды вызвал полиорганную недостаточность.

За время своей карьеры Числов исполнил роли более чем в 250 фильмах и сериалах, в нескольких из них он не был указан в титрах. Чаще всего актёр исполнял эпизодических персонажей, был мастером ролей комического, буффонадного характера

Среди его известных ролей «Сто дней до приказа», «Сны», «На углу, у Патриарших 3», «Не родись красивой», «Папины дочки», «Легенда № 17», «Интерны», «Глухарь».

Дата и место похорон не сообщаются.