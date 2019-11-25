Около шести метров. Морской биолог Оушен Рэмси подержала за плавник огромную акулу

Морской биолог Оушен Рэмси во время подводного плавания возле гавайского острова Оаху встретила огромную белую акулу. Предположительно, её размер около шести метров.

Фото: imgur.com/wRemn6X

Этот момент был снят на камеру. Девушка подплывает очень близко к животному и даже прикасается к плавнику. Акула не обращает на биолога внимания и продолжает свой путь.

Фото: imgur.com/wRemn6X

Хотя большинство людей из разумной предосторожности не стали бы приближаться к хищнику, Рэмси специализируется на акулах, имеет большой опыт взаимодействия с ними и даже написала книгу, в которой рассказывает об этих животных.

Фото: imgur.com/wRemn6X